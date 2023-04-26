Từng 'cạch mặt' nhau sau ly hôn, vợ cũ Huy Khánh bất ngờ lên tiếng: Hôn nhân là bi kịch của tình yêu

Những chia sẻ mới đây của vợ cũ Huy Khánh đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Lương Hoàng Anh không phải là cái tên xa lạ đối với dân mạng, cô được biết đến với cương vị là vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh. Sau nhiều ồn ào về nhan sắc lẫn phát ngôn, mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã có những trải lời về hôn nhân. Theo đó Lương Hoàng Anh chia sẻ bức ảnh hài hước kèm theo những triết lý về hôn nhân. Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã có những trải lời về hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình Lương Hoàng Anh viết trên trang cá nhân: 'Hôn nhân là bi kịch của tình yêu. Nếu thật là tình yêu thì người ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà không cần đến hôn nhân. Còn không phải là tình yêu thì hôn nhân không giúp người ta hạnh phúc hơn bên nhau. Nên tui chỉ muốn có người yêu để cùng nhau trải nghiệm thế gian chứ không muốn chui vào cái thòng lọng hôn nhân'.

Có thể sau những đổ vỡ, vợ cũ Huy Khánh giờ đây đã nhận ra được nhiều bài học trong tình yêu lẫn hôn nhân - Ảnh: Internet Có thể sau những đổ vỡ, vợ cũ Huy Khánh giờ đây đã nhận ra được nhiều bài học trong tình yêu lẫn hôn nhân. Và sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất của Lương Hoàng Anh là cậu con trai Ghini ngày một trưởng thành. hạnh phúc lớn nhất của Lương Hoàng Anh là cậu con trai Ghini ngày một trưởng thành - Ảnh: FBNV Sau 4 năm về chung nhà và có "trái ngọt" là con trai Ghini (tên thật Trần Kiến Bách), cả hai đã "đường ai nấy đi" trong ồn ào - Ảnh: Internet Trước khi nên duyên với người vợ hiện tại là Mạc Anh Thư, diễn viên Huy Khánh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ đầu của nam diễn viên là nữ doanh nhân hơn 7 tuổi - Lương Hoàng Anh. Sau 4 năm về chung nhà và có "trái ngọt" là con trai Ghini (tên thật Trần Kiến Bách), cả hai đã "đường ai nấy đi" trong ồn ào. Đã hơn 10 năm kể từ khi ly hôn, mối quan hệ giữa Huy Khánh và vợ cũ vẫn được nhiều người quan tâm, nhất là khi cả hai từng khá căng thẳng trong suốt nhiều năm sau cuộc hôn nhân "đứt gánh giữa đường".

Vợ cũ Huy Khánh cùng con trai - Ảnh: FBNV Được biết thời điểm trước đó, vụ ly hôn của Huy Khánh và vợ cũ từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Hôn nhân của cả hai được cho là rạn nứt do có sự xuất hiện của người thứ ba. Nữ doanh nhânh Lương Hoàng Anh đã thẳng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình, thậm chí chỉ đích danh đồng nghiệp trong ngành giải trí đã chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của họ. Lương Hoàng Anh liên tục chỉ trích và thể hiện sự phẫn nộ đối với Huy Khánh, khiến anh bị gán mác "Don Juan Việt". Lương Hoàng Anh đã thẳng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình - Ảnh: FBNV

Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ có màn nhận xét về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau khoảnh khắc nữ hoàng giải trí đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên.

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