Bài đăng mới đây của Lương Hoàng Anh khiến nhiều người khá bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh có bài đăng gây chú ý. Theo đó, bà mẹ 3 con cho biết, ở thời điểm hiện tại, quyết định đúng đắn nhất là không kết hôn. Nguyên văn bài viết của Lương Hoàng Anh trên trang cá nhân như sau: "Sống đến tuổi 49, một mình nuôi dạy 3 con nên người rồi, mới thấy quyết định đúng đắn nhất đời mình là không kết hôn".

Độc thân nuôi con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh cho rằng, quyết định sáng suốt nhất của cô là "không kết hôn". Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của Lương Hoàng Anh đã nhận được sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh đó vợ cũ Huy Khánh cũng chia sẻ thêm khi nhận được bình luận đồng ý từ netizen: "Này chị nói với trường hợp riêng của chị thôi nha. Chứ với các mẹ không có năng lực làm việc kiếm tiền mà muốn sinh con thì phải kiếm người có đủ tài sản nuôi con ăn học đến lớn mà kết hôn, không yêu nữa thì bỏ, nhưng tiền thì phải giữ". Lương Hoàng Anh cho biết, cô đủ khả năng để nuôi con dù không có người đàn ông bên cạnh. Ảnh: Chụp màn hình Trước khi nên duyên với người vợ hiện tại là Mạc Anh Thư, diễn viên Huy Khánh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ đầu của nam diễn viên là nữ doanh nhân hơn 7 tuổi - Lương Hoàng Anh. Sau 4 năm về chung nhà và có "trái ngọt" là con trai Ghini (tên thật Trần Kiến Bách), cả hai đã "đường ai nấy đi" trong ồn ào.

Diễn viên Huy Khánh và Lương Hoàng Anh ly hôn trong ồn ào. Ảnh: Internet Được biết thời điểm trước đó, vụ ly hôn của Huy Khánh và vợ cũ từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Hôn nhân của cả hai được ho là rạn nứt do có sự xuất hiện của người thứ ba. Nữ doanh nhânh Lương Hoàng Anh đã thẳng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình, thậm chí chỉ đích danh đồng nghiệp trong ngành giải trí đã chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của họ. Lương Hoàng Anh liên tục chỉ trích và thể hiện sự phẫn nộ đối với Huy Khánh. Những tưởng câu chuyện đã rơi vào quên lãng thì nhiều năm sau, doanh nhân Lương Hoàng Anh lại tiếp tục lôi lại quá khứ. Năm 2017, "Diễm cuối của Trịnh Công Sơn" lên tiếng kể về cuộc hôn nhân bế tắc khi xưa với thái độ vô cùng tức giận. Ở thời điểm hiện tại, sự việc khi xưa cũng dần lắng xuống. Cả Huy Khánh và vợ cũ Lương Hoàng Anh đều đã có cuộc sống riêng. Huy Khánh hiện đang có hôn nhân viên mãn, lặng lẽ bên vợ kém tuổi là Mạc Anh Thư cùng cô con gái nhỏ. Trong khi đó, về phía Lương Hoàng Anh, cô vẫn đang tập trung cho công việc kinh doanh. Song ngoài ồn ào về vụ ly hôn, nữ doanh nhân này cũng liên tục dính phải hàng loạt scandal về phát ngôn cũng như ồn ào liên quan đến công việc kinh doanh.

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội Dưới bài viết chia sẻ về thuở hàn vi của vợ - bà Đào Lan Hương, Shark Bình đã có bình luận gây chú ý.

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