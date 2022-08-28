Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân

Hậu trường 28/08/2022 14:27

Bài đăng mới đây của Lương Hoàng Anh khiến nhiều người khá bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh có bài đăng gây chú ý. Theo đó, bà mẹ 3 con cho biết, ở thời điểm hiện tại, quyết định đúng đắn nhất là không kết hôn. 

Nguyên văn bài viết của Lương Hoàng Anh trên trang cá nhân như sau: "Sống đến tuổi 49, một mình nuôi dạy 3 con nên người rồi, mới thấy quyết định đúng đắn nhất đời mình là không kết hôn".

Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân - Ảnh 1
Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân - Ảnh 2
Độc thân nuôi con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh cho rằng, quyết định sáng suốt nhất của cô là "không kết hôn". Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của Lương Hoàng Anh đã nhận được sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh đó vợ cũ Huy Khánh cũng chia sẻ thêm khi nhận được bình luận đồng ý từ netizen: "Này chị nói với trường hợp riêng của chị thôi nha. Chứ với các mẹ không có năng lực làm việc kiếm tiền mà muốn sinh con thì phải kiếm người có đủ tài sản nuôi con ăn học đến lớn mà kết hôn, không yêu nữa thì bỏ, nhưng tiền thì phải giữ".

Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân - Ảnh 3
Lương Hoàng Anh cho biết, cô đủ khả năng để nuôi con dù không có người đàn ông bên cạnh. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi nên duyên với người vợ hiện tại là Mạc Anh Thư, diễn viên Huy Khánh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ đầu của nam diễn viên là nữ doanh nhân hơn 7 tuổi - Lương Hoàng Anh. Sau 4 năm về chung nhà và có "trái ngọt" là con trai Ghini (tên thật Trần Kiến Bách), cả hai đã "đường ai nấy đi" trong ồn ào. 

Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân - Ảnh 4
Diễn viên Huy Khánh và Lương Hoàng Anh ly hôn trong ồn ào. Ảnh: Internet

Được biết thời điểm trước đó, vụ ly hôn của Huy Khánh và vợ cũ từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Hôn nhân của cả hai được ho là rạn nứt do có sự xuất hiện của người thứ ba. Nữ doanh nhânh Lương Hoàng Anh đã thẳng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình, thậm chí chỉ đích danh đồng nghiệp trong ngành giải trí đã chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của họ. Lương Hoàng Anh liên tục chỉ trích và thể hiện sự phẫn nộ đối với Huy Khánh.

Những tưởng câu chuyện đã rơi vào quên lãng thì nhiều năm sau, doanh nhân Lương Hoàng Anh lại tiếp tục lôi lại quá khứ. Năm 2017, "Diễm cuối của Trịnh Công Sơn" lên tiếng kể về cuộc hôn nhân bế tắc khi xưa với thái độ vô cùng tức giận.

Ở thời điểm hiện tại, sự việc khi xưa cũng dần lắng xuống. Cả Huy Khánh và vợ cũ Lương Hoàng Anh đều đã có cuộc sống riêng. Huy Khánh hiện đang có hôn nhân viên mãn, lặng lẽ bên vợ kém tuổi là Mạc Anh Thư cùng cô con gái nhỏ.

Trong khi đó, về phía Lương Hoàng Anh, cô vẫn đang tập trung cho công việc kinh doanh. Song ngoài ồn ào về vụ ly hôn, nữ doanh nhân này cũng liên tục dính phải hàng loạt scandal về phát ngôn cũng như ồn ào liên quan đến công việc kinh doanh.

 

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội

Dưới bài viết chia sẻ về thuở hàn vi của vợ - bà Đào Lan Hương, Shark Bình đã có bình luận gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Khánh vợ cũ Huy Khánh Lương Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh