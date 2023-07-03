Gái út nhà Quyền Linh ngày càng trổ sắc, khoe diện mạo cá tính không thua gì chị gái

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hạt Dẻ - con gái Quyền Linh đã đăng tải loạt ảnh mới khiến dân tình mê mẩn. Ái nữ nhà nam nghệ sĩ gây ấn tượng với visual trong veo khi diện trang phục trẻ trung, năng động.

Mới 15 tuổi, Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh ngày càng "trổ mã" xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ khiến nhiều nhiều người không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng dành lời khen cho Hạt Dẻ bởi cô nàng có khuôn mặt tròn và má lúm đồng tiền cực duyên. Không cần sở hữu mặt V-line, gương mặt bầu bĩnh của Hạt Dẻ vẫn chiếm trọn spotlight bởi những đường nét sắc sảo khiến cô nàng 15 tuổi trở nên vô cùng ấn tượng, thu hút.

Hạt Dẻ có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen luôn rạng rỡ và đặc biệt sở hữu má lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng ấn tượng. Nhiều khán giả nhận xét cô bé có nhiều nét Tây. Nếu như Lọ Lem mang vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào thì em gái Hạt Dẻ mang phong cách cá tính, năng động.

So với chị gái Lọ Lem (Mai Thảo Linh), Hạt Dẻ có phần theo đuổi gu thời trang sành điệu, bắt trend hơn. Cô nàng cũng biết tận dụng những điểm mạnh hình thể để lựa chọn trang phục khoe trọn vẻ đẹp. Tuy nhiên, Hạt Dẻ vẫn giữ được visual trong trẻo, ngây thơ đúng với lứa tuổi.

Hạt Dẻ có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen luôn rạng rỡ và đặc biệt sở hữu má lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng ấn tượng.

Thời gian gần đây, Hạt Dẻ và chị gái Lọ Lem thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, cuộc sống đời thường lên MXH. Hạt Dẻ được nhận xét càng lớn càng xinh, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Bên cạnh đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh cũng tham gia một số sự kiện cùng bố mẹ. Mặc dù vẫn còn ngại ngùng trước ống kính máy quay, song Hạt Dẻ vẫn gây ấn tượng bởi cư xử tinh tế, lễ phép.

Trên trang cá nhân, Hạt Dẻ - nhóc tì thứ 2 nhà MC Quyền Linh có chia sẻ khoảnh khắc "selfie" cùng chị gái Lọ Lem. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng hai cô con gái của Quyền Linh trông không hề khác biệt về chiều cao.

Màn "đọ sắc" của hai ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến netizen thích thú. Có thể thấy, nhan sắc ở tuổi trưởng thành của Lọ Lem và Hạt Dẻ đang ngày càng lên hương. Hai cô bé đều sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Nét đẹp được nhận xét không hề thua kém các thí sinh hoa hậu.

Hạt Dẻ - nhóc tì thứ 2 nhà MC Quyền Linh có chia sẻ khoảnh khắc "selfie" cùng chị gái Lọ Lem

Hạ Dẻ chia sẻ khoảnh khắc "selfie" cùng chị gái Lọ Lem

Chiều cao nổi bật của Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là điều được công chúng bàn tán sôi nổi. Ai cũng biết, Lọ Lem nhà Quyền Linh từ khi bước sang tuổi trưởng thành đã gây ấn tượng bởi chiều cao cùng vóc dáng đẹp như hoa hậu. Tuy nhiên, cô bé hiện giờ chắc chắn sẽ phải lo lắng hơn khi cô em gái Hạt Dẻ cũng sắp bắt kịp chị gái. Nhìn hình ảnh của Lọ Lem và Hạt Dẻ, công chúng không khỏi ngưỡng mộ gia đình MC Quyền Linh.