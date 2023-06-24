Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục'

Hậu trường 24/06/2023 10:21

Diện đồng phục nữ sinh giản dị, con gái MC Quyền Linh khiến dân tình u mê bởi nhan sắc đúng chuẩn 'thanh xuân vườn trường'.

Ngoài sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn được triệu người yêu mến bởi lối sống bình dị, có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ đảm đang và hai con gái vô cùng ngoan ngoãn. Đặc biệt, con gái lớn của nam MC sở hữu nhan sắc xinh đẹp, học vấn ấn tượng lại có nhiều tài lẻ, khiến nhiều người trầm trồ.

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 1

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 2
Diện đồng phục nữ sinh giản dị, con gái MC Quyền Linh khiến dân tình u mê bởi nhan sắc đúng chuẩn 'thanh xuân vườn trường'

Mới đây, Lọ Lem - con gái đầu lòng của MC Quyền Linh cùng bà xã Dạ Thảo - chia sẻ khoảnh khắc diện áo đồng phục nữ sinh, gợi nhớ kỉ niệm cùng bạn bè trên story Facebook cá nhân, gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Dù chỉ diện đồng phục, để tóc đơn giản nhưng Lọ Lem được cư dân mạng khen ngợi là “nữ thần đồng phục” bởi nhan sắc trong veo chuẩn "thanh xuân vườn trường".

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 3

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 4
Ái nữ nhà Quyền Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phúc hậu, được rất nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "Hoa hậu tương lai"

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh (sinh năm 2005). trước đây, Lọ Lem khá kín tiếng, không hoạt động nhiều trên mạng xã hội nhưng trong vài năm trở lại đây, Lọ Lem đã tự tin hơn, thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường của bản thân trên mạng xã hội. Ái nữ nhà Quyền Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, khả ái cùng tính cách dịu dàng, dễ thương nên nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả, được rất nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "Hoa hậu tương lai".

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 5
Lọ Lem khoe nhan sắc ngọt ngào khi nhận giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh ở trường

 Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 6

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 7
Nhan sắc nổi trội của con gái MC Quyền Linh ở tuổi 18

Bên cạnh vẻ ngoài xinh xắn, Lọ Lem còn được yêu mến bởi thành tích học tập tốt và có nhiều tài lẻ. Trước đó, trên trang cá nhân, Lọ Lem đã khoe chứng nhận đoạt được hạng Nhất trong một hạng mục nhiếp ảnh. Đây là cuộc thi dành cho các bạn học sinh từ KS1 đến KS5 và có tổng cộng 24 trường tham gia.   

Chỉ một khoảnh khắc, con gái MC Quyền Linh được dân mạng tặng ngay danh hiệu 'nữ thần đồng phục' - Ảnh 8
Bên cạnh sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn được triệu người ngưỡng mộ bởi có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp Lọ Lem - Hạt Dẻ

Ngoài việc học ở trường, Lọ Lem được vợ chồng MC Quyền Linh tạo điều kiện để phát triển năng khiếu như piano, làm MC, đóng kịch. Dù con gái tài sắc vẹn toàn nhưng trong những chia sẻ trên mạng xã hội, vợ chồng MC Quyền Linh đều khiêm tốn cho rằng con gái nhận được nhiều lời khen vì được khán giả yêu quý. Khi được người hâm mộ khuyến khích cho con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp hay lấn sân vào showbiz, vợ chồng nam MC cũng chia sẻ gia đình muốn con tập trung vào việc học, thay vì tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm.  

 

 

Từ khóa:   MC Quyền Linh bé Lọ Lem con gái Quyền Linh

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