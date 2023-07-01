Nhiều nghệ sĩ trong showbiz có xuất phát điểm khá thuận lợi. Có người còn được gia đình hậu thuẫn, trải thảm đỏ đến với nghệ thuật. Nhưng riêng với MC Quyền Linh , xuất phát điểm của anh là con số 0. Để có được thành công và cơ ngơi như hiện tại, nam nghệ sĩ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, khó khăn.

Mới đây, trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, khi thấy các thí sinh khó khăn trong việc hoàn thành thử thách để có được căn nhà mơ ước, MC Quyền Linh đã đưa ra lời động viên các thí sinh xem khó khăn là động lực bước tiếp chứ không nên bỏ cuộc. Bên cạnh đó, nam MC cũng như tiết lộ quá khứ từng bị đạo diễn cắt vai chính trước giờ G phim bấm máy.

Thấy các thí sinh khó khăn trong việc hoàn thành thử thách, MC Quyền Linh đã đưa ra lời động viên các thí sinh xem khó khăn là động lực bước tiếp chứ không nên bỏ cuộc

Theo đó, MC Quyền Linh cho biết: "Các bạn trẻ nên xem sự thất bại là một trong những động lực để bước tiếp chứ đừng nên bỏ cuộc. Bản thân tôi cũng không ít lần cố gắng rất nhiều nhưng kết quả nhận lại không như mong muốn, thậm chí là vô cùng thất vọng.

Tôi từng có một vai diễn được chọn đóng chính nên đã nỗ lực học kịch bản, đạo diễn dặn cái gì là tôi suy nghĩ tiếp thu ngay. Tôi cũng ký hợp đồng luôn rồi, cầm chắc vai diễn đó rồi nên tôi rất hạnh phúc và tập đi tập lại, diễn cho đạo diễn xem vẫn được khen. Nhưng khi chuẩn bị bấm máy thì người ta cắt vai của tôi cho người khác.

Tôi thất vọng ê chề vì đã nỗ lực hết sức, cũng được công nhận luôn nhưng cuối cùng vai diễn đó không thuộc về mình. Đó là một trong những lần mà tôi cảm thấy gần như rơi từ trên trời cao xuống vực thẳm vậy.

Cảm xúc thất vọng khi đó thậm chí khiến tôi đôi khi nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Nhưng nhớ đến gia đình, làng quê, tôi lại có thêm động lực để từ vực sâu lội ngược lên, tiếp tục cố gắng".

MC Quyền Linh tiết lộ quá khứ từng bị đạo diễn cắt vai chính trước giờ G phim bấm máy

Được biết, Quyền Linh là bạn học cùng thời với Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương… Thời điểm đó, khi những bạn bè xung quanh như có có hội ăn diện, đi diễn kiếm tiền và khá nổi tiếng thì Quyền Linh phải đối diện với cái đói.

Quyền Linh kể: "Ngày những người bạn cùng khóa đã nổi tiếng thì tôi còn chập chững xin đóng vai quần chúng kiếm tiền. Thậm chí, tôi chỉ dám đứng nhìn các bạn mình diễn từ xa và ao ước được diễn chung với họ".

Khi những bạn bè xung quanh như có có hội ăn diện, đi diễn kiếm tiền và khá nổi tiếng, thì Quyền Linh phải đối diện với cái đói

Nam MC từng tiết lộ anh thậm chí còn không có cơ hội theo nghiệp diễn. Anh phải làm đủ nghề từ bưng bê, rửa chén ở quán cháo tới làm bảo vệ, khuân vác, lau xe, rửa xe mà không nhận được một đồng lương nào, chỉ mong được nhà chủ nuôi ăn, cho bát cơm, bát cháo.

Chính những khó khăn này đã khiến Quyền Linh rơi vào trạng thái chán nản tột cùng. Anh nói: "Lúc đó, không có gì trước mắt tôi cả. Con đường nghệ thuật khi ấy vô cùng tối tăm. Tôi không nghĩ mình sẽ đi theo nghệ thuật".

Quyền Linh thậm chí còn từng không có cơ hội theo nghiệp diễn, phải làm nhiều nghề để mưu sinh

Với suy nghĩ này, Quyền Linh đã bỏ Sài Gòn về quê một thời gian nhưng vì khao khát vươn lên nên đã quay trở lại. Tuy nhiên, mẹ Quyền Linh từng ngăn cản anh lên Sài Gòn. Nhưng nghĩ tới cảnh nhà 5 anh em nheo nhóc, anh cự lại: "Nếu ở quê thì cả nhà mình chết à. Sống chết thế nào, con cũng phải bám lấy đất Sài Gòn, để có thể thay đổi, vì nghèo quá rồi".

Nhờ có sự kiên trì, cố gắng vượt khó vươn lên, MC Quyền Linh đã có được thành công như hiện tại

Vì câu nói đó, Quyền Linh đã quyết tâm bám trụ Sài Gòn bằng mọi giá, tiếp tục làm đủ nghề mưu sinh và chạy vạy để xin đóng những vai quần chúng dù nhỏ nhất, không cần đến tiền cát xê. Đó là những bước chuẩn bị đầy khổ nhục, giúp anh có được trải nghiệm sâu sắc nhất để đến với nghề diễn sau này.