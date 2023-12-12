Tình duyên lận đận nhưng diễn viên Hoàng Yến rất 'có lộc' đường con cái: Cả 3 cô con gái đều xinh xắn, tài năng, rất yêu thương mẹ

Con gái lớn của diễn viên Hoàng Yến và chồng đầu tiên là Yến My (sinh năm 1993) xinh đẹp và tài giỏi giống mẹ, hiện đã lập gia đình. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm. Yến My hiện là Giám đốc Marketing và được biết đến khi từng tham gia một số cuộc thi như Miss Teen 2011, Vietnam Idol 2012, The Voice 2017. Cô nàng cũng từng đóng phim: Những người độc thân vui vẻ, Những phóng viên vui nhộn, Chuyện chúng mình, Công dân tập thể.

Sau vụ ồn ào bị chồng cũ hành hung tại quán ăn, nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con" nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đời tư của Hoàng Yến nhận về không ít lời mỉa mai, cay nghiệt vì từng 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Dù vậy, nữ diễn viên luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày vì được làm mẹ của 3 cô con gái, ai cũng xinh xắn, ngoan ngoãn và rất yêu mẹ.

Còn cô con gái út là bé Mầm - con chung với người chồng thứ 4. Bé út được chào đời khi Hoàng Yến đã ở ngoài tuổi 40. Cô bé cũng được mẹ chăm chút về ngoại hình, ăn mặc rất sành điệu.



Còn cô con gái út là bé Mầm - con chung với người chồng thứ 4. Bé út được chào đời khi Hoàng Yến đã ở ngoài tuổi 40

"Có thể nói tôi không có lộc về đường chồng nhưng lại rất có lộc về đường con cái. Mọi người có thể thấy tôi vất vả trong việc hôn nhân với những người đàn ông đến bên cuộc đời mình, phải qua hết lần này lần khác. Nhưng với con cái, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Các con ngoan, không chỉ giỏi, xinh đẹp mà còn có hiếu, yêu thương mẹ. Hai cô con gái lớn đã trưởng thành, thương yêu mẹ và biết sẻ chia, buồn nỗi buồn của mẹ, đau nỗi đau của mẹ, hạnh phúc với niềm vui của mẹ. Tôi nghĩ trời đã ban cho tôi 3 cô con gái là phước lớn của cuộc đời mình" - "cô Xuyến" tự hào chia sẻ về các con.

Sau ly hôn chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến tập trung vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp cá nhân để có kinh tế nuôi con

Sau ly hôn chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến tập trung vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp cá nhân để có kinh tế nuôi con. Cô cho biết mình cắt đứt hoàn toàn với người cũ, thậm chí là không nhận tiền trợ cấp nuôi con.

"Yến nghĩ mỗi người sinh con ra đều tự có trách nhiệm với con của mình. Nếu người ta có ý thức thì sẽ tự, chứ không cần mình đề nghị. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Nếu anh ấy có điều kiện thì anh ấy sẽ tự ý thức chu cấp hoặc thế nào đó. Còn anh ấy chưa có điều kiện thì có đề nghị cũng không được. Bản thân tôi một mình có thể tự nuôi con nên người vì đó là bản năng của người mẹ. Trong điều kiện của mình, mình sẽ dành cho con những những gì tốt nhất có thể" - nữ diễn viên từng cho biết.

Sau ly hôn chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến tập trung vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp cá nhân để có kinh tế nuôi con

Sau nhiều biến cố hôn nhân, Hoàng Yến chia sẻ, các con như là liều thuốc kháng sinh chữa lành mọi vết thương của cô. Nữ diễn viên từng nhận nhiều lời ngợi khen vì cách dạy con. Trong một lần trả lời phỏng vấn, "Cô Xuyến" cho hay: "Tôi luôn dạy con làm người trước khi làm giàu. Như một quy luật "nhân quả", tôi luôn đối xử tốt với mẹ ruột của mình nên con gái của tôi cũng luôn ủng hộ tôi trước mọi quyết định".

Nữ diễn viên cho biết, bản thân mình luôn cố gắng thật nhiều để có thể nuôi con trở thành những người có ích cho xã hội. Và đây chính là điều mà cô luôn đau đáu, hướng tới và nghĩ về. Ngoài ra, sự thân thiết như những người bạn giữa 4 mẹ con cũng giúp "cô Xuyến" luôn được 3 công chúa nhà mình thấu hiểu. Trong dịp sinh nhật tuổi 44, con gái cũng từng lên sân khấu hát tặng mẹ khiến "cô Xuyến" vô cùng xúc động, tự hào.



Nữ diễn viên từng nhận nhiều lời ngợi khen vì cách dạy con. Nữ diễn viên cho biết, bản thân mình luôn cố gắng thật nhiều để có thể nuôi con trở thành những người có ích cho xã hội

"Bản thân mình không chỉ làm mẹ mà còn chính là những người bạn thân của các con. Tôi luôn ở bên cạnh, yêu thương các con hết mực, ngược lại các con cũng luôn cảm thông, thương yêu và ủng hộ tôi trước mọi quyết định" - bà mẹ 3 con hạnh phúc kể.

Hoàng Yến vốn có cách sống khá hiện đại, cùng suy nghĩ cởi mở nên cô áp dụng ít nhiều vào cách dạy con. Tuy nhiên, sự hiện đại cũng có giới hạn. Cách nuôi dạy con của nữ diễn viên nổi tiếng vẫn pha chút nét truyền thống, khuôn khổ.

Hoàng Yến vốn có cách sống khá hiện đại, cùng suy nghĩ cởi mở nên cô áp dụng ít nhiều vào cách dạy con

"Cô Xuyến" tâm sự: "Suy từ bản thân của mình mà ra, sẽ chẳng ai thích được cấm đoán những điều mà không biết được lí do vì sao. Chính vì vậy, đến hiện tại đã làm mẹ của 3 con thì tôi chưa bao giờ cấm các con chuyện gì. Nhưng việc không cấm, không có nghĩa là để con được thoải mái, tự do quá mức mà tôi luôn ở bên, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên cho các con. Có thể nói, ai ai rồi cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con và tôi cũng thế. Tôi luôn chăm lo cho các con từ những điều nhỏ nhất".