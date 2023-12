Tình duyên lận đận nhưng diễn viên Hoàng Yến rất 'có lộc' đường con cái: Cả 3 cô con gái đều xinh xắn, tài năng, rất yêu thương mẹ

Sau vụ ồn ào bị chồng cũ hành hung tại quán ăn, nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con" nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đời tư của Hoàng Yến nhận về không ít lời mỉa mai, cay nghiệt vì từng 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Dù vậy, nữ diễn viên luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày vì được làm mẹ của 3 cô con gái, ai cũng xinh xắn, ngoan ngoãn và rất yêu mẹ.

