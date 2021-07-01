'Cô Xuyến' Hoàng Yến: '4-5 ngày nay tôi mất ngủ vì cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới cảnh người ta cầm dao đuổi theo'

Hậu trường 01/07/2021 11:46

Liên quan đến sự việc bị chồng hành hung, mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - đã chia sẻ về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 1/7, nữ diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" đã tiếp tục có những chia sẻ liên quan đến việc bị chồng cũ hành hung gần đây. 

Xuất hiện với gương mặt băng bó, nữ diễn viên cho biết đang chờ phía luật sư hoàn thành hồ sơ. Cô hiện tại rất sợ hãi và mất ngủ đã 4-5 ngày nay.

"Bây giờ luật sư nói phải chờ hoàn thành hồ sơ, cá nhân tôi là người bị hại và là người hiểu anh Thắng (chồng cũ nữ diễn viên) hơn ai hết. Cá nhân tôi rất sợ, cứ nghĩ đến là toát mồ hôi. 4-5 ngày nay là tôi mất ngủ vì cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới cảnh người ta cầm dao đuổi theo" - Hoàng Yến cho biết với Pháp luật và Bạn đọc.

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Nữ diễn viên Hoàng Yế bị đánh vào mũi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hoàng Yến cũng tiết lộ việc anh Thắng lần trước trong livestream nói rằng việc anh trở lại quán vì cô gọi điện thách thức là hoàn toàn sai sự thật, "sự vu khống trắng trợn". Nói về tình hình lúc đó, nữ diễn viên cho biết khi đang ngồi cầm máu thì chồng cũ xông vào cầm dao truy đuổi. Cô hoảng loạn chạy lên cầu thang, rất may khi ấy có nhiều người giữ lại "nếu không anh ta còn tiếp tục đuổi theo nữa".

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Cô bị chồng cũ hành hung tại quán ăn của một người bạn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hoàng Yến còn tiết lộ chi tiết không có trong đoạn clip chính là khoảnh khắc chồng cũ tiếp tục lao lên cầu thang và đứng trước cửa chửi bậy.

Như đã đưa tin trước đó, theoclip được lan truyền trên MXH, ngày 22/6, chồng cũ đến gặp nữ diễn viên Hoàng Yến tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Nói chuyện được một lúc thì  chồng cũ của cô hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và đánh cho cô một cú trời giáng. Theo camera ghi lại tại hiện trường, sau khi đánh vợ, chồng cũ của nữ diễn viên bị bạn bè của cô ngăn lại và mời ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe dọa cô. Rất may lúc đó có đông người và bạn của Hoàng Yến ngăn cản nên cô chạy thoát.

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Sự việc ngày hôm ấy - Ảnh: Chụp màn hình
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Chồng cũ livestream xin lỗi - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc, sau khi đánh vợ, vài ngày sau, anh Thắng có livestream xin lỗi nhưng theo Hoàng Yến, đây chỉ là cái cớ để anh vu khống, đặt điều cho cô. Hiện, sự việc đang được rất nhiều người quan tâm.

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Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

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