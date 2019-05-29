Có con ngoan chồng giỏi giang, Ngọc Lan ước mình 'hư hỏng, rượu bia và quậy một chút'

Tiếc nuối vì thanh xuân trôi qua quá bình lặng, 'Kiều nữ' Ngọc Lan ước giá như tuổi trẻ nổi loạn hơn.
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Ngọc Lan là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt được khán giả yêu mến, ngưỡng mộ nhất hiện nay. Tài năng và xinh đẹp, nàng "Kiều nữ" tạo nên tên tuổi bằng chính thực lực chứ không dựa vào scandal. Ngoài sự nghiệp thành công, Ngọc Lan còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên chồng con.
Để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, cô đã cố gắng không ngừng. Thế nhưng khi đã sở hữu những thứ mình mơ ước, gia đình ấm êm, sự nghiệp rực rỡ, Ngọc Lan lại nghĩ về tuổi thanh xuân của mình và tiếc nuối.
Cô viết: “Thanh xuân của tôi là những tháng ngày chuẩn mực. Không rượu bia, không thuốc lá, không vũ trường, không chất kích thích. Tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, bạn bè cũng chẳng có, tôi chỉ chơi với những người là cộng sự của mình. Tôi cứ lầm lũi như thế cho hết thanh xuân, mục đích của mình chỉ mong đem lại được sự tôn trọng từ người khác, sự ngưỡng mộ của bản thân. Tôi từng ngưỡng mộ tôi vì sao mình “sạch” quá.
Bây giờ khi đã hết thanh xuân thì tôi lại tiếc, tôi ước giá như ngày trước tôi quậy 1 chút, điêu ngoa 1 chút, rượu bia 1 chút, hư hỏng 1 chút thì bây giờ có mang tiếng cũng không oan”.
Cuối bài viết, bà xã Thanh Bình khuyên các bạn trẻ hãy sống hết mình và làm những gì bản thân thích: “Các bạn à, cứ làm điều mình thích, đừng sợ thế giới nghĩ gì về bạn, đừng để nuối tiếc như tôi”.