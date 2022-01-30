Suốt thời gian vừa qua, nghệ sĩ Việt Hương và ông xã Hoài Phương có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ bà con trong mùa dịch. Không chỉ liên tục mua xe cấp cứu, mai táng, hỗ trợ bình trợ thở oxy, nữ danh hài còn ròng rã suốt nhiều tháng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con nghèo... Toàn bộ việc từ thiện mùa dịch được biết đều là tiền túi của Việt Hương.

Dù không kêu gọi quyên góp, thế nhưng vợ chồng Việt Hương vẫn liên tục bị réo tên trong vấn đề "sao kê từ thiện", cùng hàng loạt nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên chồng con thì bên dưới bình luận một tài khoản bất ngờ chỉ trích nữ danh hài là "mặt trơ" và một vài tài khoản khác hùa theo đánh giá nữ nghệ sĩ vẫn bình thản, thoải mái sau khi "gian lận" tiền bạc.

Ngay lập tức, Việt Hương đáp trả cực gay gắt: "Chị đưa bằng chứng hoặc giấy gửi tiền, có pháp luật chị lo làm gì cho cực. Lo Tết được gì chưa chị? Nếu chị có gửi thì chị đưa giấy gửi, em 1 trả 10 cho chị. Ăn Tết vui vẻ nhé. Mặt em ra sao ai cũng biết mỗi mình chị không biết, buồn một phút. Thương và thấy tội nghiệp".

Nữ danh hài tức giận nói thêm: "Lớn ăn nói có văn hóa tí. Chị não có vấn đề à, chị cho em hay lỡ gửi em một đồng em trả chị 10 đồng. Bằng chứng đâu? Có pháp luật mà chị lo chi cho cực. Mà em nghĩ chị chưa chắc cho ai hạt gạo nào đâu nhỉ? Mà toàn suy bụng ta ra bụng người, tội chị".

Trước đó trong một buổi livestream vào tháng 9/2021, Việt Hương từng bày tỏ ý kiến khi việc làm thiện nguyện của gia đình cô vướng lùm xùm: "Tôi xin nói lại lần nữa là: Tôi không kêu gọi quyên góp tiền... Nếu thương hai vợ chồng tôi thì bớt chửi bới lại. Mình truyền cho nhau những lời đẹp đẽ để làm kỉ niệm"