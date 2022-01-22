Ông Đoàn Ngọc Hải nói về việc Việt Hương "lừa đảo từ thiện 3 tỷ từ xe cứu thương", tuyên bố trả xe nếu có bằng chứng ăn chặn

Hậu trường 22/01/2022 15:08

Trước những ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ Việt Hương lừa đảo từ thiện từ xe cứu thương, ông Đoàn Ngọc Hải đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Tháng 8/2021, nghệ sĩ Việt Hương sau dịp gặp gỡ với ông Đoàn Ngọc Hải đã chính thức tuyên bố mua tặng ông một chiếc xe cấp cứu hiện đại hơn với giá gần 3 tỷ đồng để ông phục vụ thiện nguyện. Chiếc xe được nữ danh hài mua từ nước ngoài, vận chuyển về Việt Nam và vừa qua đã chính thức bàn giao lại cho ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về việc Việt Hương 'lừa đảo từ thiện 3 tỷ từ xe cứu thương', tuyên bố trả xe nếu có bằng chứng ăn chặn - Ảnh 1

Tuy nhiên, những ngày qua,  mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin Việt Hương tặng xe cứu thương nhưng bên trong không có thiết bị, sau đó đưa xe cho người khác rồi lấy 3 tỷ đồng và kêu gọi tiền quyên góp của nhà hảo tâm từ xa gửi về.

Trước ồn ào này, ông Đoàn Ngọc Hải mới đây đã đăng một bài viết khá căng thẳng, tuyên bố "trả lại xe cho nghệ sĩ Việt Hương": "Mấy hôm nay rất nhiều bạn nhắn tin, điện thoại, bình luận... vào máy điện thoại của tôi phản ánh về việc nghệ sĩ Việt Hương ăn chặn từ thiện với những lời lẽ xúc phạm" - Ông Đoàn Ngọc Hải viết.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về việc Việt Hương 'lừa đảo từ thiện 3 tỷ từ xe cứu thương', tuyên bố trả xe nếu có bằng chứng ăn chặn - Ảnh 2

Ông Hải cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ tặng 5 tỷ đồng cho ai có bằng chứng Việt Hương ăn chặn từ thiện và sẽ trả lại chiếc xe cấp cứu gần 3 tỷ cho nữ danh hài: "Nếu bạn nào có bằng chứng xác thực việc nghệ sĩ Việt Hương ăn chặn từ thiện, dù chỉ là 1 đồng, hãy mang bằng chứng đó đến nhà tôi. Nếu bằng chứng đúng, tôi sẽ tặng người tố giác một chiếc ôtô hiệu AUDI mới tinh trị giá 3 tỷ đồng và 2 tỷ đồng tiền mặt cho vào túi mang về (tổng tiền thưởng cho người tố giác đúng là 5 tỷ đồng).

"Sau khi đã có chứng cứ gian lận từ thiện của nghệ sĩ Việt Hương, tôi sẽ trả lại nghệ sĩ Việt Hương ngay lập tức chiếc xe cứu thương trị giá 2 tỷ 700 triệu đồng mà vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng tôi vào tháng 8/2021 vừa qua vì cô ấy không xứng đáng để làm từ thiện" - ông Đoàn Ngọc Hải viết. 

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về việc Việt Hương 'lừa đảo từ thiện 3 tỷ từ xe cứu thương', tuyên bố trả xe nếu có bằng chứng ăn chặn - Ảnh 3

Có thể thấy, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ Việt Hương. Trước đó, Việt Hương cũng đã lên tiếng nói rõ về vấn đề này. Nữ danh hài khẳng định xe cô mua tặng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang được ông sử dụng chứ không hề bị rao bán như tin đồn. Và tiền mua xe là tiền riêng của chứ không kêu gọi quyên góp.

Bản thân Việt Hương cũng sẽ không còn liên quan đến chiếc xe cấp cứu vì đã tặng lại cho ông Đoàn Ngọc Hải, nếu có vấn đề xảy ra, cô mong mọi người đừng “réo” tên mình nữa: “Giá xe cũng được tôi công bố và đó là tiền cá nhân của tôi. Xe đó bây giờ là của anh Hải, tại sao gọi tên tôi lên”.

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Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhắc thẳng tên Hoài Linh và Việt Hương trong bài viết mới nhất của mình. Theo đó ông Hải chia sẻ việc làm thiện nguyện suốt những ngày qua và nói đến vấn đề Hoài Linh – Việt Hương được nhận giải thưởng danh giá.

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