Đồng nghiệp được 'giải oan' vụ nghi ăn chặn tiền từ thiện, chồng Việt Hương lập tức có ý kiến gây chú ý

Lý do: Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Thời gian qua, vụ việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz bị tố có hành vi thiếu minh bạch trong việc kêu gọi và quyên góp từ thiện gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, theo Tuổi trẻ đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số cá nhân phản ảnh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Sau khi biết thông tin, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Phương - chồng của nghệ sĩ Việt Hương đã lập tức bài viết bày tỏ sự vui mừng khi các đồng nghiệp được minh oan: "Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?".

Hoài Phương lập tức có quan điểm về kết quả điều tra của công an - Ảnh: Chụp màn hình

Vợ chồng Việt Hương cũng bị réo tên 'ăn chặn' tiền từ thiện mjacw dù không kêu gọi quyên góp - Ảnh: Internet

Bài viết vủa ông xã Việt Hương lập tức nhận nhiều sự chú ý. Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng, động viên đến các nghệ sĩ. Được biết trong thời gian qua, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, gần đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời "tố" 2 vợ chồng ăn chặn tiền từ thiện nhưng cặp đôi đã nhanh chóng phản bác vì không kêu gọi quyên góp tiền.