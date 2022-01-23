Đồng nghiệp được 'giải oan' vụ nghi ăn chặn tiền từ thiện, chồng Việt Hương lập tức có ý kiến gây chú ý

Hậu trường 23/01/2022 19:22

Nghệ sĩ Hoài Phương bày tỏ quan điểm sau khi có kết luận của cơ quan chức năng ra quyết định không khởi tố các nghệ sĩ Việt "ăn chặn" tiền từ thiện kêu gọi quyên góp.

Thời gian qua, vụ việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz bị tố có hành vi thiếu minh bạch trong việc kêu gọi và quyên góp từ thiện gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, theo Tuổi trẻ đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số cá nhân phản ảnh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Lý do: Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đồng nghiệp được 'giải oan' vụ nghi ăn chặn tiền từ thiện, chồng Việt Hương lập tức có ý kiến gây chú ý - Ảnh 1
Kết quả điều tra tin báo việc nghệ sĩ 'ăn chặn' tiền quyên góp từ thiện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 

Sau khi biết thông tin, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Phương - chồng của nghệ sĩ Việt Hương đã lập tức bài viết bày tỏ sự vui mừng khi các đồng nghiệp được minh oan: "Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?".

Đồng nghiệp được 'giải oan' vụ nghi ăn chặn tiền từ thiện, chồng Việt Hương lập tức có ý kiến gây chú ý - Ảnh 2
Hoài Phương lập tức có quan điểm về kết quả điều tra của công an - Ảnh: Chụp màn hình
Đồng nghiệp được 'giải oan' vụ nghi ăn chặn tiền từ thiện, chồng Việt Hương lập tức có ý kiến gây chú ý - Ảnh 3
Vợ chồng Việt Hương cũng bị réo tên 'ăn chặn' tiền từ thiện mjacw dù không kêu gọi quyên góp - Ảnh: Internet

Bài viết vủa ông xã Việt Hương lập tức nhận nhiều sự chú ý. Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng, động viên đến các nghệ sĩ. Được biết trong thời gian qua, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, gần đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời "tố" 2 vợ chồng ăn chặn tiền từ thiện nhưng cặp đôi đã nhanh chóng phản bác vì không kêu gọi quyên góp tiền.

Cúng giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài: Việt Hương nghẹn ngào bật khóc, Hoài Phương đàn lại ca khúc 'Nhỏ ơi'

Cúng giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài: Việt Hương nghẹn ngào bật khóc, Hoài Phương đàn lại ca khúc 'Nhỏ ơi'

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương cùng một số người thân làm giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài với những món ăn mà cố nghệ sĩ yêu thích lúc sinh thời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng việt hương nói về kết luận nghệ sĩ không ăn chặn tiền từ thiện Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương chồng Việt Hương

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 46 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?