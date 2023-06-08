Phi Hùng tuyên bố 'chắc nịch' không tái hợp với Lâm Khánh Chi vì lý do này, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Mới đây, chồng cũ Lâm Khánh Chi - Phi Hùng đã có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm sau thời gian dài im ắng.

Vào tối ngày 7/6, chồng cũ Lâm Khánh Chi là Phi Hùng đã có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm sau thời gian dài im ắng. Trong buổi trò chuyện này, anh nhận khá nhiều câu hỏi về vấn đề tái hợp vợ cũ. Phi Hùng thẳng thắn tiết lộ mình đồng hành cùng Lâm Khánh Chi trong việc nuôi nấng con trai. Anh cũng thường xuyên qua nhà của cô để chơi cùng bé Thiên Long. Phi Hùng nói: "Anh với Khánh Chi bây giờ chỉ là tri kỷ thôi, cùng nhau kiếm tiền và nuôi nấng Bi. Hỗ trợ nhau được gì thì hỗ trợ, bây giờ mãi mãi chỉ là tri kỷ thôi. Anh xin đính chính lại một lần nữa, anh với Chi chỉ là tri kỷ thôi, giúp đỡ nhau trong công việc là chính, giúp hết mức có thể trong khả năng của mình để nuôi nấng cu Bi và cho con cuộc sống không thiếu cha thiếu mẹ. Cùng giúp đỡ nhau trên mọi mặt. Chẳng qua là 2 người không hợp nhau và không thể quay lại với nhau nữa".

Chồng cũ Lâm Khánh Chi tuyên bố không tái hợp với vợ cũ Bên cạnh đó, Phi Hùng cho biết thời gian qua anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên lần này, anh muốn trực tiếp giải đáp thắc mắc của mọi người. Khi được hỏi về quãng thời gian làm chồng của Lâm Khánh Chi, cũng như cảm xúc khi thấy những bài viết buồn bã, tâm trạng của vợ cũ với mong muốn "gương vỡ lại lành", Phi Hùng cho biết đó là chuyện đã qua.

"Không trách ai được cả, khi mình vượt qua được chuyện đó, mình buông bỏ được rồi, mọi người sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Mình xem đó như chuyện mà ai cũng phải từng trải qua. Để tới khi mình nhắc lại thì mình sẽ thấy chuyện đó rất bình thường. Trước đây thì mình không phủ nhận điều đó, như bây giờ mình chỉ còn là tri kỷ thôi", chồng cũ Lâm Khánh Chi bộc bạch thêm. Nam người mẫu cho biết thời gian qua anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm Phi Hùng thẳng thắn tiết lộ mình đồng hành cùng Lâm Khánh Chi trong việc nuôi nấng con trai Thời gian qua, chuyện tình cảm của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo đó, Lâm Khánh Chi thông báo chính thức ly hôn với Phi Hùng vào cuối năm 2021 sau 4 năm bên nhau. Đầu năm 2022, cặp đôi liên tiếp "tố" đối phương có "người thứ 3" song cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Đến cuối năm 2022, nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ rằng thời gian qua 2 vợ chồng có mâu thuẫn chỉ là sự hiểu lầm. Sau đó, cô liên tục gây chú ý khi nhiều lần có động thái úp mở chuyện muốn tái hợp với Phi Hùng. Phía nhà trai lại khá hững hờ và giữ im lặng cho đến giờ mới lên tiếng.

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' Lâm Khánh Chi được nhiều người nhận xét là trọng tình cảm, mới đây cô có những chia sẻ về chồng cũ khiến người hâm mộ ''gật gù'' khen hay.

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