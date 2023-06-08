Phi Hùng tuyên bố 'chắc nịch' không tái hợp với Lâm Khánh Chi vì lý do này, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Hậu trường 08/06/2023 20:30

Mới đây, chồng cũ Lâm Khánh Chi - Phi Hùng đã có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm sau thời gian dài im ắng.

Vào tối ngày 7/6, chồng cũ Lâm Khánh Chi Phi Hùng đã có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm sau thời gian dài im ắng. Trong buổi trò chuyện này, anh nhận khá nhiều câu hỏi về vấn đề tái hợp vợ cũ. Phi Hùng thẳng thắn tiết lộ mình đồng hành cùng Lâm Khánh Chi trong việc nuôi nấng con trai. Anh cũng thường xuyên qua nhà của cô để chơi cùng bé Thiên Long.

Phi Hùng nói: "Anh với Khánh Chi bây giờ chỉ là tri kỷ thôi, cùng nhau kiếm tiền và nuôi nấng Bi. Hỗ trợ nhau được gì thì hỗ trợ, bây giờ mãi mãi chỉ là tri kỷ thôi. Anh xin đính chính lại một lần nữa, anh với Chi chỉ là tri kỷ thôi, giúp đỡ nhau trong công việc là chính, giúp hết mức có thể trong khả năng của mình để nuôi nấng cu Bi và cho con cuộc sống không thiếu cha thiếu mẹ. Cùng giúp đỡ nhau trên mọi mặt. Chẳng qua là 2 người không hợp nhau và không thể quay lại với nhau nữa".

Phi Hùng tuyên bố 'chắc nịch' không tái hợp với Lâm Khánh Chi vì lý do này, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 1
Chồng cũ Lâm Khánh Chi tuyên bố không tái hợp với vợ cũ

 

Bên cạnh đó, Phi Hùng cho biết thời gian qua anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên lần này, anh muốn trực tiếp giải đáp thắc mắc của mọi người. Khi được hỏi về quãng thời gian làm chồng của Lâm Khánh Chi, cũng như cảm xúc khi thấy những bài viết buồn bã, tâm trạng của vợ cũ với mong muốn "gương vỡ lại lành", Phi Hùng cho biết đó là chuyện đã qua.

"Không trách ai được cả, khi mình vượt qua được chuyện đó, mình buông bỏ được rồi, mọi người sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Mình xem đó như chuyện mà ai cũng phải từng trải qua. Để tới khi mình nhắc lại thì mình sẽ thấy chuyện đó rất bình thường. Trước đây thì mình không phủ nhận điều đó, như bây giờ mình chỉ còn là tri kỷ thôi", chồng cũ Lâm Khánh Chi bộc bạch thêm.

Phi Hùng tuyên bố 'chắc nịch' không tái hợp với Lâm Khánh Chi vì lý do này, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 2
Nam người mẫu cho biết thời gian qua anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm
Phi Hùng tuyên bố 'chắc nịch' không tái hợp với Lâm Khánh Chi vì lý do này, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 3
Phi Hùng thẳng thắn tiết lộ mình đồng hành cùng Lâm Khánh Chi trong việc nuôi nấng con trai

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo đó, Lâm Khánh Chi thông báo chính thức ly hôn với Phi Hùng vào cuối năm 2021 sau 4 năm bên nhau.

Đầu năm 2022, cặp đôi liên tiếp "tố" đối phương có "người thứ 3" song cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Đến cuối năm 2022, nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ rằng thời gian qua 2 vợ chồng có mâu thuẫn chỉ là sự hiểu lầm. Sau đó, cô liên tục gây chú ý khi nhiều lần có động thái úp mở chuyện muốn tái hợp với Phi Hùng. Phía nhà trai lại khá hững hờ và giữ im lặng cho đến giờ mới lên tiếng.

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu'

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu'

Lâm Khánh Chi được nhiều người nhận xét là trọng tình cảm, mới đây cô có những chia sẻ về chồng cũ khiến người hâm mộ ''gật gù'' khen hay.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Phi Hùng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 19 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi