Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu!

Những ngày qua, Chi Pu là cái tên đang được khán giả trong và ngoài nước bàn tán sôi nổi khi bất ngờ góp mặt tại chương trình đình đám của xứ Trung là "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng". Được biết, khi nhận lời tham gia chương trình, Chi Pu đã bỏ ra rất nhiều tập luyện về kỹ năng, giọng hát hình thể, học ngoại ngữ,... Sự đầu tư, chăm chỉ của cô nàng đang nhận được nhiều lời khen cũng ngưỡng mộ từ phía khán giả.

Chi Pu cùng đàn chị Ella (S.H.E), Ngô Thiến và Trương Gia Nghê thể hiện ca khúc See Tình đã gây ấn tượng mạnh

Mới đây, sau khi tập 2 của chương trình Đạp Gió 2023 được lên sóng, Chi Pu cùng đàn chị Ella (S.H.E), Ngô Thiến và Trương Gia Nghê thể hiện ca khúc See Tình đã gây ấn tượng mạnh không chỉ ở phong cách biểu diễn mà còn nhan sắc xinh đẹp đến nao lòng.