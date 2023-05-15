Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu!

Hậu trường 15/05/2023 08:49

Sau tập 2 Đạp gió phát sóng, bên cạnh những lời khen ngợi, tất nhiên nữ ca sĩ Chi Pu cũng nhận về không ít ý kiến về giọng ca vẫn không quá nhiều nổi bật.

Những ngày qua, Chi Pu là cái tên đang được khán giả trong và ngoài nước bàn tán sôi nổi khi bất ngờ góp mặt tại chương trình đình đám của xứ Trung là "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng". Được biết, khi nhận lời tham gia chương trình, Chi Pu đã bỏ ra rất nhiều tập luyện về kỹ năng, giọng hát hình thể, học ngoại ngữ,... Sự đầu tư, chăm chỉ của cô nàng đang nhận được nhiều lời khen cũng ngưỡng mộ từ phía khán giả.

Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu! - Ảnh 1
 Chi Pu cùng đàn chị Ella (S.H.E), Ngô Thiến và Trương Gia Nghê thể hiện ca khúc See Tình đã gây ấn tượng mạnh

Mới đây, sau khi tập 2 của chương trình Đạp Gió 2023 được lên sóng, Chi Pu cùng đàn chị Ella (S.H.E), Ngô Thiến và Trương Gia Nghê thể hiện ca khúc See Tình đã gây ấn tượng mạnh không chỉ ở phong cách biểu diễn mà còn nhan sắc xinh đẹp đến nao lòng.

Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu! - Ảnh 2
 Bên cạnh những lời khen ngợi, tất nhiên nữ ca sĩ Chi Pu cũng nhận về không ít ý kiến về giọng ca vẫn không quá nhiều nổi bật

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tất nhiên nữ ca sĩ Chi Pu cũng nhận về không ít ý kiến về giọng ca vẫn không quá nhiều nổi bật. Đặc biệt là màn lên nốt cao gây nhiều tranh cãi bởi vài người nhận xét cô không nên đảm nhận phần "khó nhằn" nhất trong bài hát này.

Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu! - Ảnh 3
Ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ có động thái đề cập đến Chi Pu

Trước luồng ý kiến trái chiều, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ có động thái đề cập đến Chi Pu. Cụ thể, cô thẳng thắn cho biết: "Ngày trước mấy bạn chê con người ta lắm mà, giờ qua mặt mấy bạn hết rồi đó". Đính kèm theo dòng trạng thái, Lâm Khánh Chi chụp lại bài đăng của Chi Pu khoe nhan sắc trong phần trình diễn "See tình" tại Đạp gió.

Lâm Khánh Chi khen ngợi Chi Pu hết lời sau màn thể hiện 'See Tình' tại xứ Trung, còn nhắn nhủ antifan thêm 1 câu! - Ảnh 4
Nhiều người đã để lại ý kiến ủng hộ quan điểm của nữ ca sĩ và cho biết sự cố gắng của Chi Pu rất xứng đáng nhận được sự ủng hộ

Ở dưới phần bình luận bài viết của Lâm Khánh Chi, nhiều người đã để lại ý kiến ủng hộ quan điểm của nữ ca sĩ và cho biết sự cố gắng của Chi Pu rất xứng đáng nhận được sự ủng hộ.

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi?

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Chi Pu đang tập luyện nhào lộn trên không trung và được cho là hậu trường của chương trình Đạp Gió 2023 gây xôn xao cộng đồng mạng.

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