Chi Pu ở ngưỡng 30 tuổi: Ở villa triệu đô, tậu xe sang và ngập trong đồ hiệu, mỹ nhân Hà Thành thực sự giàu cỡ nào?

Sau hơn 10 năm hoạt động nghê thuật, Chi Pu sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.

Bước chân vào showbiz với danh hiệu Top 20 của Miss Teen Vietnam 2009, Chi Pu dần khẳng định mình với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ Được biết đến như một nàng hot girl của Hà thành, sau khi Nam tiến Chi Pu ngày càng thành công và chứng minh được tài năng của mình Dù là ở lĩnh vực diễn xuất hay ca hát, người đẹp 9x cũng đạt được những thành tựu nhất định và khẳng định được vị thế của riêng mình. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, bằng sự nỗ lực của mình Chi Pu đã trụ vững đến ngày hôm nay và hái được nhiều “trái ngọt”. Thời điểm hiện tại, cuộc sống sang chảnh cùng khối tài sản khủng của cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Năm 2015, sau hơn 1 năm Nam tiến, Chi Pu đã tậu được xế hộp trị giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 22 tuổi Năm 2018, Chi Pu tiếp tục tậu xe hơi hạng sang để thuận tiện cho việc di chuyển xa Trước khi Nam tiến, Chi Pu sống và làm việc tại Hà Nội, căn hộ của gia đình nữ ca sĩ nằm trong một ngõ nhỏ tại phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Chi Pu còn có căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội Ảnh minh họa: Internet Năm 2018, nữ diễn viên 5s Online quyết định chi tiền xây dựng cho mình một cơ ngơi tại TP.HCM. Đối với Chi Pu, đây là phần thưởng lớn cô tự dành cho mình sau nhiều năm Nam tiến, theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Đồng thời, việc chuẩn bị một tổ ấm mới giúp cô hoàn thành tâm nguyện đón mẹ từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Giá trị của căn hộ này rơi vào khoảng 4 tỷ đồng Vào năm 2021, Chi Pu gây choáng khi liên tục check-in tại căn hộ mới. Được biết, đây là một căn hộ sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ có view đắt đỏ có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Theo giới thạo tin BĐS tại Sài Gòn, thông qua view cũng như những hình ảnh ít ỏi mà Chi Pu chia sẻ, đây có thể là villa “trên cao” hàng đầu tại Sài Gòn, có giá trị dao động trong khoảng từ 40 đến 100 tỷ đồng Chi Pu đã chuyển từ căn chung cư cao cấp ở Quận 2 sang một căn villa trên không nằm ngay Quận 3 Không chỉ sở hữu xe sang, căn nhà tiền tỷ, Chi Pu còn là một tín đồ hàng hiệu ngoài đời thực. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập về giày dép, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang,... đắt đỏ từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ngoài bất động sản và xe sang, Chi Pu còn là một tín đồ hàng hiệu ngoài đời thực Người đẹp 9x sở hữu loạt đồ hiệu đắt đỏ từ những thương hiệu đình đám trên thế giới Chi Pu cũng thường có những chuyến du lịch sang chảnh tại các địa điểm nổi tiếng thế giới Hiện tại, Chi Pu còn sở hữu dòng thời trang và mỹ phẩm riêng Tài sản "không phải dạng vừa" của người đẹp 9x khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Chi Pu đạt thứ hạng ấn tượng sau màn trình diễn 'chào sân' chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' Chất giọng còn yếu nhưng cô nhận số điểm cao nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần biến hoá váy của cô khiến các nghệ sĩ trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-o-nguong-30-tuoi-o-villa-trieu-o-tau-xe-sang-va-ngap-trong-o-hieu-chi-pu-thuc-su-giau-co-nao-579298.html