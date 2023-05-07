Chi Pu ở ngưỡng 30 tuổi: Ở villa triệu đô, tậu xe sang và ngập trong đồ hiệu, mỹ nhân Hà Thành thực sự giàu cỡ nào?

Sau hơn 10 năm hoạt động nghê thuật, Chi Pu sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.
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Bước chân vào showbiz với danh hiệu Top 20 của Miss Teen Vietnam 2009, Chi Pu dần khẳng định mình với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ
Dù là ở lĩnh vực diễn xuất hay ca hát, người đẹp 9x cũng đạt được những thành tựu nhất định và khẳng định được vị thế của riêng mình. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, bằng sự nỗ lực của mình Chi Pu đã trụ vững đến ngày hôm nay và hái được nhiều “trái ngọt”. Thời điểm hiện tại, cuộc sống sang chảnh cùng khối tài sản khủng của cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Trước khi Nam tiến, Chi Pu sống và làm việc tại Hà Nội, căn hộ của gia đình nữ ca sĩ nằm trong một ngõ nhỏ tại phường Xuân La (quận Tây Hồ).
Năm 2018, nữ diễn viên 5s Online quyết định chi tiền xây dựng cho mình một cơ ngơi tại TP.HCM. Đối với Chi Pu, đây là phần thưởng lớn cô tự dành cho mình sau nhiều năm Nam tiến, theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.
Vào năm 2021, Chi Pu gây choáng khi liên tục check-in tại căn hộ mới. Được biết, đây là một căn hộ sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ có view đắt đỏ có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm Sài Gòn.
Không chỉ sở hữu xe sang, căn nhà tiền tỷ, Chi Pu còn là một tín đồ hàng hiệu ngoài đời thực. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập về giày dép, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang,... đắt đỏ từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.