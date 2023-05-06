Chi Pu đạt thứ hạng ấn tượng sau màn trình diễn 'chào sân' chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng'

Chất giọng còn yếu nhưng cô nhận số điểm cao nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần biến hoá váy của cô khiến các nghệ sĩ trầm trồ.
- Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân
- Chi Pu được truyền thông quốc tế khen ngợi, ví như Địch Lệ Nhiệt Ba, xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất
Chương trình Đạp gió 2023 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) vừa lên sóng tập đầu tiên đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt, đặc biệt là có sự tham gia của Chi Pu. Ở tập đầu tiên, Chi Pu trình diễn ca khúc hit của mình là "Đóa hoa hồng".
Chất giọng còn yếu nhưng cô nhận số điểm cao nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần biến hoá váy của cô khiến các nghệ sĩ trầm trồ. Không chỉ vậy, người đẹp Việt Nam cũng thể hiện một vài câu hát bằng tiếng Trung ở cuối phần biểu diễn. Dù chất giọng vẫn còn hạn chế nhưng ngoại hình sáng sân khấu của Chi Pu được khán giả xứ Trung khen ngợi.
Kết thúc tập 1, thứ tự của 33 "tỷ tỷ" tham gia chương trình cũng được ấn định. Theo đó, Chi Pu nhận được số điểm 539 giúp cô có mặt trong Top 10, cụ thể là vị trí thứ 8. Đây được xem là thành tích đáng khen ngợi mà Chi Pu đã nỗ lực đạt được.
Trước đó, MangoTV đã tung trailer và MV chủ đề của chương trình với 33 nữ nghệ sĩ tham gia mùa 4. Chi Pu là nghệ sĩ được chọn lên hình đầu tiên trong trailer. Chi Pu diện tông đỏ rạng rỡ catwalk, được giới thiệu đến từ Việt Nam. Cô xuất hiện trong nhóm có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Ella (nhóm S.H.E.), Cung Lâm Na... cùng thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Hướng của gió (tạm dịch).
Lời ca khúc tôn vinh vẻ đẹp và tinh thần phụ nữ - những người dũng cảm ước mơ, không ngừng kiên trì, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới.