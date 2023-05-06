Chi Pu đạt thứ hạng ấn tượng sau màn trình diễn 'chào sân' chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng'

Chương trình Đạp gió 2023 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) vừa lên sóng tập đầu tiên đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt, đặc biệt là có sự tham gia của Chi Pu. Ở tập đầu tiên, Chi Pu trình diễn ca khúc hit của mình là "Đóa hoa hồng".

Chi Pu 'chào sân' ấn tượng tại 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng

Chất giọng còn yếu nhưng cô nhận số điểm cao nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần biến hoá váy của cô khiến các nghệ sĩ trầm trồ. Không chỉ vậy, người đẹp Việt Nam cũng thể hiện một vài câu hát bằng tiếng Trung ở cuối phần biểu diễn. Dù chất giọng vẫn còn hạn chế nhưng ngoại hình sáng sân khấu của Chi Pu được khán giả xứ Trung khen ngợi.