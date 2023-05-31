Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu'

Hậu trường 31/05/2023 07:48

Lâm Khánh Chi được nhiều người nhận xét là trọng tình cảm, mới đây cô có những chia sẻ về chồng cũ khiến người hâm mộ ''gật gù'' khen hay.

Khoảng 3 năm trước khi về chung một nhà, Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng lần đầu gặp gỡ tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Với vẻ ngoài điển trai, tính cách gần gũi, thân thiện, Phi Hùng nhanh chóng chinh phục được trái tim cô và cả hai đã nhanh chóng hẹn hò. 

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn 

Vài tháng sau, gia đình Phi Hùng biết chuyện, cảm thấy lo khi cậu quý tử yêu người phụ nữ có thân phận đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần tiếp xúc với Lâm Khánh Chi, họ đã có cái nhìn khác về cô và đồng ý cuộc hôn nhân của hai người vào tháng 12/2017.

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi kết hôn năm 2017 cùng ông xã Trần Phi Hùng 

Cả hai nhanh chóng lên kế hoạch sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm, nhờ người mang thai hộ. Cuối năm 2018, gia đình hai bên vui mừng khi đón bé Trần Huỳnh Thiên Long chào đời. Tháng 12/2021, họ thông báo chia tay sau nhiều lần tìm cách hòa giải nhưng không thành. Sau khi chia tay, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò với chàng trai trẻ, song đã lên tiếng phủ nhận. 

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi đón ''thành viên mới'' là bé Trần Huỳnh Thiên Long vào năm 2018  
Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng ly hôn năm 2021 

Hậu ly hôn, chồng cũ của Lâm Khánh Chi vẫn quan tâm và thường xuyên liên lạc với cô. Thậm chí vào ngày sinh nhật anh còn đặt một bó hoa thật lớn gửi đến nhà nữ ca sĩ để chúc mừng. Không lâu sau Lâm Khánh Chi chia sẻ với trên trang cá nhân rằng có lẽ chồng vẫn chưa quên được cô. Tuy nhiên, Trần Phi Hùng đã khẳng định anh xem cuộc hôn nhân như kỷ niệm đẹp, quan tâm Lâm Khánh Chi như một người bạn và không có ý định tái hợp. 

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 5
Chồng cũ xem Lâm Khánh Chi là bạn bè, coi hôn nhân như kỷ niệm đẹp và không có ý định tái hợp. 

Mới đây, trên trang cá nhân Lâm Khánh Chi đăng tải đoạn clip ngắn với tâm trạng vui vẻ, tận hưởng không gian cực chill bên bãi biển. Nữ ca sĩ diện việc váy dây màu trắng cực sexy, khéo léo khoe body "chuẩn không cần chỉnh".

Cùng với đó, Lâm Khánh Chi nói thêm: "Trời xanh, gió mát, trong tình yêu mình không nên hơn thua với người mình yêu. Nhiều khi mình thắng người mình yêu nghĩa là mình không thương người mình thắng". 

Trải qua biến cố trong hôn nhân, Lâm Khánh Chi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Những chia sẻ của Lâm Khánh Chi về tình yêu khiến nhiều người tâm đắc. Phía dưới clip, khán giả bày tỏ sự đồng cảm. Đồng thời nhiều người con khen ngợi Lâm Khánh Chi trọng tình nghĩa, vị tha và vô cùng mạnh mẽ. 

 

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi khoe sắc vóc xinh đẹp, mặn mà tuổi U50 

 

Trước đó Lâm Khánh Chi chia sẻ: “Hiện tại, tôi và con trai đã ở cùng nhau, điều này khiến tinh thần tôi thoải mái hơn khi mỗi ngày đều được ở cùng con, đi làm về cũng có tiếng con ở nhà đợi mẹ.”  Ngoài thời gian dành cho con trai, mỗi ngày cô luôn dành thời gian ngồi thiền hoặc tập yoga. Nữ ca sĩ cho biết, 2 bộ môn này giúp cơ thể cô khỏe mạnh, thon gọn và giúp tâm luôn tịnh.

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 7
Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 8
Lâm Khánh Chi thừa nhận cô hiện đang rất hài lòng với cuộc sống cùng con trai 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Lâm Khánh Chi tiết lộ, số đo vòng 2 hiện tại của cô là 58 cm, không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz.

Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần, trở nên rực rỡ, xinh đẹp hơn. Người đẹp tiết lộ có tới 3 người đàn ông đang theo đuổi cô, họ đều là những người khá ổn định, tài giỏi. Lâm Khánh Chi tâm sự, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cô sẽ tiến tới với người phù hợp nhất. Để tránh điều tiếng không hay, nếu có tin vui, cô sẽ công khai với khán giả chứ không giấu giếm.

Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 9
Hậu tin đồn tái hợp chồng cũ, Lâm Khánh Chi khẳng định 'không muốn hơn thua với người từng yêu' - Ảnh 10
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Hiện Lâm Khánh Chi và chồng cũ cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con trai chung. Cả hai cố gắng để bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi chồng cũ Lâm Khánh Chi cuộc sống Lâm Khánh Chi

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