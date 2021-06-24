Chồng cũ 'cô Xuyến' đăng đàn bóng gió 'đàn bà mất nết' liền bị chê trách: 'Đàn ông hèn hạ', 'Có đáng mặt đàn ông không'

Hậu trường 24/06/2021 16:10

Sau khi clip nữ diễn viên thủ vai "cô Xuyến" trong Về Nhà Đi Con bị chồng cũ đánh lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng "đào mộ" thông tin về những người chồng của cô.

Sáng ngày 24/6, MXH được dịp dậy sóng khi đoạn clip trích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng đóng vai cô Xuyến trong phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ hành hung tại quán cà phê của 1 người bạn. Sau 1 hồi to tiếng, xích mích, người đàn ông kia bất ngờ đấm vào mặt nữ diễn viên khiến cô mất đà suýt ngã về phía sau. 

Ngay sau đó nữ diễn viên cho biết, đã báo công an quận Tây Hồ và còn cung cấp đầy đủ clip tại quán cho cơ quan có thẩm quyền. Cô cho biết thêm, hiện cô đang rất lo lắng và đã có phương án tự bảo vệ bản thân mình. 

Sau khi đoạn clip lan truyền chóng mặt trên MXH, mọi thông tin danh tính của những người chồng cũ Hoàng Yến nhanh chóng được "đào bới". Đáng chú ý nhất là một người chồng mà cô Xuyến vừa thông báo ly hôn rùm beng trên MXH tên C.T., cùng thời điểm nghi xảy ra vụ việc Hoàng Yến bị đánh, anh cũng có một chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, hôm qua ngày 23/6, người chồng cũ của Hoàng Yến đã chia sẻ lại 1 đoạn video có nội dung "Đàn bà mất nết, nhìn 7 điểm này là rõ" và bày tỏ quan điểm: "Quá đúng". 

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Bài chia sẻ cách đây không lâu của người chồng cũ - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ do đăng tải thông tin "nhạy cảm" cùng thời điểm với clip vợ cũ Hoàng Yến bị đánh diễn ra nên dưới bài đăng của người này, không ít cư dân mạng đã "tràn vào" để lại nhiều bình luận thể hiện thái độ "khó ưa". 

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của MXH. Bên dưới bài đăng của anh C.T., cư dân mạng vẫn tiếp tục đưa ra nhiều bình luận khó nghe nhưng anh vẫn chưa đưa ra phản hồi đến dư luận. 

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên Hoàng Yến nổi đình nổi đám trong phim ‘Về nhà đi con’ bất ngờ chia sẻ bị chồng cũ hành hung và đấm chảy máu mũi tại một quán ăn.

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