Chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ bí mật chuyện tình giấu kín bấy lâu, còn 'nhớ như in' ngày định mệnh

Hậu trường 08/04/2022 10:14

"Qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên mọi người hãy yêu thương nhau khi còn thời gian" - chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung nói.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung để lại nhiều sự thương tiếc khôn nguôi trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ. Bên cạnh sự tiếc thương đó lại không ít những thông tin xoay quanh đời tư của nữ ca sĩ bị phanh phui, đặc biệt là danh tính bố của Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung).
Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung đã mở một buổi livestream gây chú ý khi lần đầu tiết lộ kỷ niệm quen nữ ca sĩ từ thời còn ở Việt Nam. Chia sẻ về lý do mở buổi phát trực tiếp này, bố Wendy nghẹn ngào nói:

"Nhân dịp sinh nhật mẹ Wendy, tôi muốn kể lại cho Wendy một kỷ niệm nhỏ với mẹ của con, để Wendy và mọi người biết về cuộc tình dang dở của ba mẹ. Hôm nay, tôi đang ở Hà Nội, nhớ Wendy quá nên mới chia sẻ một chút về câu chuyện này".

Chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ bí mật chuyện tình giấu kín bấy lâu, còn 'nhớ như in' ngày định mệnh - Ảnh 1
Chồng cũ Phi Nhung mở buổi livestream kể về kỷ niệm với Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp lời, người đàn ông này kể lại đôi chút về kỷ niệm năm xưa và còn hé lộ ngày đặc biệt không thể quên được: "Tôi đang rất xúc động, nghẹn ngào khi nhớ lại ngày 4/4 năm 1989, một ngày rất quan trọng với Wendy. Lúc đó, tôi còn đang là học sinh trường Phan Bội Châu tại Khánh Hòa, chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12.

Gia đình tôi ngày ấy kinh doanh nên có chút tiếng nói. Tôi thì khá quậy, thường dẫn đầu đám bạn học đua xe đạp, xe máy. Ngày hôm ấy, tôi may mắn được quen một người con gái vô cùng xinh đẹp và bắt đầu một cuộc tình.

Tôi đang ngồi học, bạn bè chạy tới bảo: "Ê, có con nhỏ này dễ thương lắm, ý mày sao?". Tôi nghe nói vậy cũng tò mò. Học xong, tôi về tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi xách chiếc xe đạp Nhật tới gặp gỡ, làm quen cô gái ấy. Ngày 4/4 là ngày đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, bắt đầu mối tình đẹp. Sau đó, 18 tuổi thì tôi đi Mỹ, sống một cuộc sống tất bật với học hành và công việc".

Chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ bí mật chuyện tình giấu kín bấy lâu, còn 'nhớ như in' ngày định mệnh - Ảnh 2
Hình ảnh hiếm hoi chồng cũ Phi Nhung xuất hiện bên vợ cũ và con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi kể tóm tắt về kỷ niệm, bố Wendy vội lên tiếng giải thích vì sợ bị khán giả hiểu lầm đem Phi Nhung ra câu view: "Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc sao tôi chỉ kể ngắn như thế, không chia sẻ nhiều hơn. Chẳng qua hôm nay tôi buồn quá, nhớ mẹ Wendy quá nên mới tự động livestream để tâm sự cùng mọi người. Tôi muốn nhớ lại kỷ niệm về lần đầu gặp mẹ Wendy. Tôi chỉ nói qua vậy thôi chứ mấy chục năm nay tôi vẫn im hơi lặng tiếng, đâu có nói gì.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên mọi người hãy yêu thương nhau khi còn thời gian. Chẳng hạn, hãy thường xuyên nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Mấy hôm nay, một ngày Wendy phải nhắn tin cho tôi tới 5 lần.

Sau đó, chúng ta chụp hình, quay hình ảnh lại với nhau. Tới một ngày gần đất xa trời, chúng tôi sẽ có cái nhìn lại kỷ niệm ngày xưa. Đến hiện tại, Wendy làm gì cũng âm thầm nhắn tin cho ba, cho mẹ nhưng chỉ còn tôi trả lời chứ mẹ Wendy đâu trả lời được nữa".

Chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ bí mật chuyện tình giấu kín bấy lâu, còn 'nhớ như in' ngày định mệnh - Ảnh 3
Phi Nhung giấu kín danh tính bố của con gái ruột suốt bấy lâu nay - Ảnh: Internet

Những chia sẻ ngắn của chồng cũ cố ca Phi Nhung thu hút nhiều sự chú ý. Qua lời kể, người hâm mộ cũng hồi tưởng được nhiều khoảnh khắc đẹp về nữ ca sĩ. Nhiều người cũng gửi lời cầu nguyện cho Phi Nhung được yên nghỉ. 

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