Chồng cũ CEO của 'cô Xuyến' có quá khứ 'vào tù ra tội', quen nhiều anh em xã hội máu mặt

Hậu trường 28/06/2021 08:21

Trong livestream mới đây, Cao Thắng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ chuyện từng ngồi tù. Đến trưa nay, trong buổi phát trực tiếp, diễn viên Hoàng Yến cũng nói thêm về khoảng thời gian 18 tháng tù tội của chồng cũ.

Sau sự việc đấm vợ cũ đến chảy máu, gãy xương mũi, CEO Cao Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi trong livestream tối ngày 26/6. Chồng cũ cô Xuyến thừa nhận lỗi lầm vì hành động vũ phu và sẵn sàng chịu mọi hình phạt, không năn nỉ vợ cũ rút đơn. 

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Cao Thắng lên tiếng xin lỗi vì hành động nóng nảy, vũ phu - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp, CEO hé lộ về quá khứ từng "ra tù vào tội" của mình. Chồng cũ cô Xuyến cho biết: "Tôi cũng thú thật trước đây có 1 lần say rượu, lúc đó tôi với chị Yến đang ở với nhau, tôi có nóng tính và hành hung, chửi bới các chiến sĩ công an nên phải đi tù 18 tháng vì tội chống người thi hành công vụ". Cao Thắng cũng khẳng định, thời điểm đó anh và vợ cũ rất yêu thương nhau, Hoàng Yến thường xuyên vào thăm nom, tuy nhiên sau đó có người đàn ông khác. 

Chia sẻ của Cao Thắng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trên trang cá nhân, anh là CEO của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc, nhiều lần diễn thuyết trước cả một hội trường đông người.

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Chồng cũ của Hoàng Yến là CEO nhưng đã từng ngồi tù vì chống người thi hành công vụ - Ảnh: FB

Đến trưa ngày 27/6, nữ diễn viên Về nhà đi con cũng có buổi phát trực tiếp sau khi nghe chồng cũ xin lỗi. Cô Xuyến khẳng định lại 1 lần nữa về quá khứ tù tội của chồng. Cô cho biết Cao Thắng có tính nóng nảy, nhiều lần đánh vợ vì ghen tuông, ngoài ra còn quen biết nhiều anh em xã hội máu mặt. Tuy nhiên, cô phủ nhận cáo buộc ngoại tình trong lúc chồng ngồi tù. Nữ diễn viên bức xúc: "Ngày anh đi tù, tôi đã lấy anh đâu. Tôi đã làm vợ của anh đâu. Trong lúc anh đi tù, tôi ở nhà khổ sở nhưng tôi vẫn lo lắng, chăm sóc 1 người đi tù như anh. Tôi phải xin xỏ để được vào tù gặp anh". 

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Hoàng Yến khóc lóc và cho rằng chồng cũ bịa đặt, bôi nhọ mình - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, phát ngôn từ cả 2 phía có nhiều sự đối lập và mâu thuẫn khiến CĐM hoang mang và không ngừng xôn xao, bàn tán.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

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Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

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