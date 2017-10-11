Chơi thân với Ngọc Trinh nhưng người tình Quách Ngọc Ngoan lại diện những bộ trang phục không ai hiểu nổi như thế này

Hậu trường 11/10/2017 17:23

Mặc dù có bạn thân là Ngọc Trinh – người mẫu sành điệu nhất nhì showbiz Việt nhưng Phượng Chanel vẫn thường xuyên diện những bộ trang phục lòe loẹt và 'khó hiểu' đến tham dự các sự kiện của giới giải trí.

Từ ngày công khai yêu nhau, Phượng Chanel thường xuyên được Quách Ngọc Ngoan đưa đi dự sự kiện cùng. Mặc dù người tình của chồng cũ Lê Phương rất chịu khó đầu tư tiền bạc cho trang phục nhưng Phượng Chanel vẫn bị nhiều người chê bai về lỗi chọn thời trang không phù hợp với vóc dáng và tuổi tác.

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Diện bộ đầm đen thùng thình kết hợp đôi giày không phù hợp, nhiều người lầm tưởng Phượng Chanel vừa mới ngủ dậy - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Set đồ này trông thì có vẻ ổn nhưng nhìn tổng thể thì đúng là không hợp với bạn gái Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Phượng Chanel muốn "cưa sừng làm nghé" chăng? - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Đây có lẽ là chiếc "quần què" trong truyền thuyết! - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Hơn Quách Ngọc Ngoan tới 9 tuổi nhưng Phượng Chanel lại rất thích diện thời trang 'sến sẩm' thế này - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Mốt quần rộng hoàn toàn không phù hợp với chiều cao của Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Đã lép vế về nhan sắc mà lại chơi với người đẹp đình đám Ngọc Trinh, vì vậy cứ mỗi lần đi bên cạnh nhau là "Nữ hoàng nội y" lại vô tình 'dìm hàng' đàn chị một cách không thương tiếc. 

Trong những bức ảnh chụp chung, trông Ngọc Trinh xinh xắn, sang trọng bao nhiêu thì Phượng Chanel lại có vẻ lòe loẹt bấy nhiêu. Thậm chí, nhiều người còn nhận định Phượng Chanel chẳng khác nào cái nền khiến "Nữ hoàng nội y" trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Khi đứng bên Ngọc Trinh, bạn gái Quách Ngọc Ngoan vô tình làm nền cho đàn em tỏa sáng - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Ngọc Trinh trông sành điệu bao nhiêu thì Phượng Chanel càng lòe loẹt bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Thêm một kiểu đầm khó hiểu của Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Chơi thân với Ngọc Trinh nhưng phong cách thời trang của Phượng Chanel luôn khiến nhiều người khó hiểu - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Đây là một trong những trang phục hiếm hoi phù hợp với vóc dáng của Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Bạn gái Quách Ngọc Ngoan là đại gia rất thích sắm đồ hiệu, thế nhưng vẫn khó 'sang chảnh' - Ảnh: Internet

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai

Phượng Chanel và phong cách ăn mặc thật chẳng giống ai
Phượng Chanel thường xuyên ăn diện xuề xòa, trái ngược với sự chỉn chu của bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

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