Chơi thân với Ngọc Trinh nhưng người tình Quách Ngọc Ngoan lại diện những bộ trang phục không ai hiểu nổi như thế này

Từ ngày công khai yêu nhau, Phượng Chanel thường xuyên được Quách Ngọc Ngoan đưa đi dự sự kiện cùng. Mặc dù người tình của chồng cũ Lê Phương rất chịu khó đầu tư tiền bạc cho trang phục nhưng Phượng Chanel vẫn bị nhiều người chê bai về lỗi chọn thời trang không phù hợp với vóc dáng và tuổi tác.

Đã lép vế về nhan sắc mà lại chơi với người đẹp đình đám Ngọc Trinh, vì vậy cứ mỗi lần đi bên cạnh nhau là "Nữ hoàng nội y" lại vô tình 'dìm hàng' đàn chị một cách không thương tiếc.

Trong những bức ảnh chụp chung, trông Ngọc Trinh xinh xắn, sang trọng bao nhiêu thì Phượng Chanel lại có vẻ lòe loẹt bấy nhiêu. Thậm chí, nhiều người còn nhận định Phượng Chanel chẳng khác nào cái nền khiến "Nữ hoàng nội y" trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.