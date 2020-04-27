Chia sẻ chuyện mua nhầm đồ ở siêu thị nhưng không được đổi trả, Hari Won bất ngờ gây tranh cãi

Hậu trường 27/04/2020 16:56

Chia sẻ câu chuyện mua nhầm đồ tại siêu thị lên mạng xã hội, bà xã Trấn Thành – nữ ca sĩ Hari Won nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ gây chú ý khi kể lại câu chuyện một người em đi mua nhầm hàng tại siêu thị. Theo đó, mặc dù có hóa đơn đầy đủ và mới mua được khoảng 1 - 2 tiếng nhưng phía siêu thị không cho đổi lại.

Bà xã Trấn Thành không giấu được sự hoang mang của mình: “Mọi người ơi. Em mình mua nguyên thùng nước trong siêu thị có hóa đơn đầy đủ hết. Mới mua 1 - 2 tiếng, mà do mua lộn nên đi đổi nước khác thì bên siêu thị nói miễn đổi. Là chuyện bình thường không? Tại mình tưởng có hóa đơn là được đổi hàng chứ? Trong vòng bao nhiêu ngày?”.

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Bài đăng của Hari Won - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khẳng định trường hợp được Hari Won nhắc đến có thể đổi được.

Nghệ sĩ Tiến Luật hài hước khuyên Hari Won: “Đổi được mà, do em nói không rõ hay gì? Em kêu chồng em ra đó là nó đổi và tặng thêm 1 thùng nữa”. Trong khi đó, đàn chị thân thiết với gia đình Trấn Thành - nữ ca sĩ là Thu Minh cho biết: “Siêu thị sai nha, phải đổi được, trừ khi là trả lại tiền thì không”.

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Nhiều đồng nghiệp của Hari Won khẳng định có thể đổi trả - Ảnh: FB

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng việc đổi trả hàng còn tùy thuộc vào quy định ở mỗi siêu thị: “Khi nào hàng có lỗi siêu thị mới cho đổi nhé Hari ơi”, “Không được đổi đâu chị vì khi đã xuất hóa đơn ra rồi thì thủ tục đổi trả rất khó và rườm rà cho nhân viên thu ngân”, “Tùy siêu thị mà chị”, “Không đổi được chị nhé. Chỉ có quần áo, giày dép nếu không vừa mình được đổi thôi”…

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành bà xã Trấn Thành

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