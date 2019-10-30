Chia sẻ chuyện con trai tập hút thuốc, MC Thảo Vân bất ngờ nhắc tên chồng cũ

Mới đây, MC Thảo Vân gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về việc con trai tập hút thuốc trên trang cá nhân.

Sau khi ly hôn nghệ sĩ Công Lý, MC Thảo Vân được quyền nuôi con trai Gia Bảo (tên thường gọi là Tít). Hậu chia tay, cả hai vẫn thỉnh thoảng tương tác với nhau trên mạng xã hội như những người bạn.

MC Thảo Vân và con trai - Ảnh: FB

Mới đây, Thảo Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh cực hài hước của mình và con trai lên trang cá nhân kèm câu chuyện về việc con trai tập hút thuốc:

“Con: Mẹ à, có bạn bằng tuổi con hút thuốc điện tử rồi đấy mẹ ạ.

Mẹ: Ôi thế á, sao lại thế, tí tuổi thế thì chết dở.

Con: Vâng, mà có ngon gì đâu mẹ.

Mẹ: Con thử rồi à?

Con: Vâng, kinh lắm mẹ ạ.

Mẹ: Ừ thôi con nhé, đừng có động đến mấy cái thứ ấy, nguy hiểm lắm đấy con à, mà có ngon lành gì đâu.

Con: Mẹ yên tâm, khi nào đủ 18 tuổi con mới hút.

Mẹ: Di truyền là có thật phải không bố Lý toét”.

Nữ MC kể chuyện con trai tập hút thuốc - Ảnh: FB

Qua lời kể của nữ MC, khi nghe việc con trai đã thử hút thuốc lá điện tử, cô không hề nổi giận mà nhẹ nhàng giải thích cho con việc không nên hút thuốc ở lứa tuổi này. Cách dạy con khéo léo và tâm lý của cô nhận được sự đồng tình của các bậc phụ huynh.

Cuối bài đăng, Thảo Vân còn khiến nhiều người phải bật cười khi không quên “cà khịa” nghệ sĩ Công Lý. Cô cho rằng con trai tập hút thuốc là do giống bố: “Di truyền là có thật phải không bố Lý toét”.

Hai bố con Công Lý rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Cách gọi thân thương “bố Lý toét” của Thảo Vân khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của cô và Công Lý vẫn rất tốt đẹp dù cả hai đã ly hôn.

Bố mẹ Công Lý cùng nhau đến tận nhà mừng sinh nhật con trai MC Thảo Vân Mới đây, MC Thảo Vân đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật đơn giản và ấm cúng cho con trai với sự tham gia của bố mẹ chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-chuyen-con-trai-tap-hut-thuoc-mc-thao-van-bat-ngo-nhac-ten-chong-cu-342690.html