Ly hôn nhiều năm, MC Thảo Vân vẫn 'khóc hết nước mắt' vì chồng cũ và ba mẹ chồng

Mới đây nhất, nữ MC gây xúc động khi chia sẻ câu chuyện ý nghĩa của mình trong ngày Gia đình Việt Nam.

Mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn giữa MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý luôn được công chúng ngưỡng mộ. Dù đã không còn "đi chung đường" nhưng cặp đôi vẫn xem nhau là bạn bè, cùng nuôi dạy con trai chung. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không ngại tụ họp trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Sau đó con dẫn mình vào 1 nhà hàng, mình ngạc nhiên, vì thứ nhất Tít không thích hải sản, thứ hai là ăn buffet thì nói thật rất lãng phí khi con thì đang no còn mẹ thì ăn không nhiều. Cậu nhân viên nhà hàng lại quá nhiệt tình, mình thì cứ cố để quay ra, Tít thì cứ đi vào, hôm nay là rất tréo ngoe...

MC Thảo Vân kể lại: "Chiều tối qua, mình hớn hở chờ con trai đến đón đi xem phim. Đến nơi, thấy cậu cứ dẫn mẹ loanh quanh lên tầng xuống tầng với đủ lý do nào khát nước, nào xem đồ...

Xong mình chốt, được, nếu con muốn ăn ở đây cũng được, thế mẹ con mình chuyển vào trong kia ngồi cho dễ chịu, Tít lại cứ muốn ngồi cái bàn ngay giữa...".

Nữ MC kinh ngạc trước món quà của con trai cưng - Ảnh: FBNV

Tiếp theo, cô vô cùng ngạc nhiên vì chồng cũ là NSƯT Công Lý bất ngờ xuất hiện và vào vai phục vụ bàn: "Và rồi, trong khi mình đang chăm chú nhìn điện thoại vì vừa khoe chuyện con đón đi xem phim trên Facebook, một cốc nước ổi đặt trước mặt, mình ngạc nhiên vì chưa gọi gì và ăn buffet tự đi mà lấy chứ. Và sửng sốt khi trước mắt mình là anh Lý! Anh Lý phục vụ bàn".

Diễn viên Công Lý vào vai chàng phục vụ bàn cho vợ cũ và con trai - Ảnh: FBNV

Ban đầu, cô cứ nghĩ chỉ là sự tình cờ như sự thật thì không phải vậy: "Hoá ra là cho mình... Đây là một phần của show mà mình vừa làm khách mời. Hôm nay họ đã mang đến bất ngờ cho mình, và chưa dừng ở đó! Lần lượt ông bà nội của Tít, cả chị Kiến của Tít xuất hiện...".

MC Thảo Vân khóc khi gặp bố mẹ chồng cũ - Ảnh: FBNV

Cô cảm động khi ông bà mang theo món trái cây mình thích ăn để làm quà - Ảnh: FBNV

Món quà bất ngờ của con trai và chồng cũ khiến Thảo Vân xúc động đến bật khóc nức nở: "Nước mắt mình cứ rơi mãi rơi mãi... Cám ơn ông bà vô cùng, đã rất nhiệt tình trong ngày nóng đến khô người, vẫn đến tận đây vì con, mang theo cả đĩa mít - loại quả con thích".

Cô không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến chồng cũ: "Cám ơn anh Lý, anh đang bận quay phim ở rất xa đã chịu khó chạy về vội vội vàng vàng".

Sau ly hôn, đây là hình ảnh hiếm hoi MC Thảo Vân ngồi chung bàn với đầy đủ các thành viên gia đình Công Lý - Ảnh: FBNV

Câu chuyện ý nghĩa của MC Thảo Vân khiến mọi người vô cùng xúc động. Hiếm có cặp đôi nào sau khi ly hôn vẫn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp như Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý.