Bị đạo diễn Trần Lực chê 'giả dối' khi dẫn lễ cưới NSND Trung Hiếu, MC Thảo Vân - Thành Trung lên tiếng

Tối qua (24/4), vợ chồng NSND Trung Hiếu tổ chức lễ cưới tại Hà Nội sau hôn lễ tại quê hương cô dâu và chú rể. Lễ cưới được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt. Hai MC nổi tiếng là Thành Trung và Thảo Vân đảm nhiệm dẫn chương trình.

Trước lời nhận xét của đàn anh, MC Thành Trung vừa lên tiếng. Anh viết trên trang cá nhân: "Làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ, khó ai có thể làm hài lòng tất cả, chắc anh ý cũng biết. Và nếu thật sự 2 chị em có vấn đề gì thì anh ý nên gọi riêng hoặc nhắn tin trực tiếp với các em trong nghề của mình.

Tuy nhiên, sau đó lại xuất hiện một số ý kiến cho rằng lối dẫn của cặp đôi MC không phù hợp với đám cưới. Cụ thể, đạo diễn Trần Lực công khai chê bai trên Facebook: "Hình như MC truyền hình không hợp lắm với MC đám cưới, nghe cứ thớ lợ giả dối thế nào í bởi anh chị í nói i như khi làm MC trên truyền hình. Thật!".

Chứ ai lại lên Facebook nhận xét theo ý kiến của riêng mình với những từ ngữ nặng nề như vậy nơi công cộng. Mình thì không sao cả, vì mình quen với việc yêu ghét của khán giả, cũng như không quá thân thiết với 'anh ý'.

Nhưng bà chị Thảo Vân thì có lẽ chưa quen với việc ấy và hơi buồn. Buồn vì tình cảm, sự nhiệt tình với người thân không được đánh giá đúng mực và buồn hơn đánh giá đó là của 1 người anh cũng được coi là quen biết!".

Thành Trung lên tiếng khi bị chê - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của đàn em, MC Thảo Vân cũng chia sẻ quan điểm cá nhân. Cô khá sốc trước lời nhận xét có phần nặng nề của đạo diễn Trần Lực.

MC Thảo Vân buồn và tổn thương vì lời nhận xét của đàn anh - Ảnh: FBNV

"Cám ơn em, chị vẫn cứ đang tự xem lại mãi xem thế nào mà mình đã dẫn rất chân thành, tình cảm, đúng như tình bạn lâu năm với chú rể, mà lại bị hiểu thành 'thớ lợ, giả dối' thôi. Thực ra thì đúng là chị rất rất ít dẫn đám cưới, chính vì thế càng phải cẩn thận, nhất là chú rể kỹ tính như Trung Hiếu lại càng phải để ý. Chưa hết sốc! Giá như anh ấy có thể chê kiểu khác sẽ thấy đỡ đau lòng hơn là mấy từ kinh khủng này", MC Thảo Vân viết.