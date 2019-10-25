Bố mẹ Công Lý cùng nhau đến tận nhà mừng sinh nhật con trai MC Thảo Vân

Mới đây, MC Thảo Vân đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật đơn giản và ấm cúng cho con trai với sự tham gia của bố mẹ chồng cũ.
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Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân khoe ảnh trong bữa tiệc sinh nhật con trai Gia Bảo kèm dòng trạng thái: “Hôm qua mẹ làm về muộn, cũng giữa tuần nên không tổ chức gì, con chỉ có nhu cầu 1 cái xúc xích loại to. Ông bà và hai em qua sớm đầu tối, rồi may có anh An và cô Duyên đến nên cuối cùng cũng nến bánh như ai đấy chứ! Đấy, đôi khi vì hoàn cảnh thì cũng vui vẻ thôi mà nhỉ. Cuối tuần mẹ bù nhé”.
Theo đó, vì công việc bận rộn nên MC Thảo Vân chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc đơn giản cho con trai với bánh kem và 1 cây xúc xích. Tuy vậy, gia đình cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, bố mẹ nghệ sĩ Công Lý cũng có mặt tại bữa tiệc này để mừng sinh nhật cháu nội.
Dưới bài đăng của nữ MC, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật con trai cô. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét Gia Bảo ngày càng cao lớn và điển trai.
Được biết, dù Công Lý và Thảo Vân đã ly hôn nhưng bố mẹ chồng cũ vẫn rất quan tâm đến cháu nội. Trước đây trong một chương trình truyền hình, bố mẹ Công Lý từng chia sẻ rằng ông bà vô cùng yêu thương Thảo Vân và rất buồn khi hai con đổ vỡ. Trong khi đó, Thảo Vân cũng xem hai ông bà như bố mẹ ruột của mình.
Hậu ly hôn, Công Lý và Thảo Vân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn dành cho nhau cách hành xử văn minh.