Bố mẹ Công Lý cùng nhau đến tận nhà mừng sinh nhật con trai MC Thảo Vân

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân khoe ảnh trong bữa tiệc sinh nhật con trai Gia Bảo kèm dòng trạng thái: “Hôm qua mẹ làm về muộn, cũng giữa tuần nên không tổ chức gì, con chỉ có nhu cầu 1 cái xúc xích loại to. Ông bà và hai em qua sớm đầu tối, rồi may có anh An và cô Duyên đến nên cuối cùng cũng nến bánh như ai đấy chứ! Đấy, đôi khi vì hoàn cảnh thì cũng vui vẻ thôi mà nhỉ. Cuối tuần mẹ bù nhé”.

Bài đăng của MC Thảo Vân - Ảnh: FB

Theo đó, vì công việc bận rộn nên MC Thảo Vân chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc đơn giản cho con trai với bánh kem và 1 cây xúc xích. Tuy vậy, gia đình cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, bố mẹ nghệ sĩ Công Lý cũng có mặt tại bữa tiệc này để mừng sinh nhật cháu nội.