'Chị tư' Cẩm Ly bất ngờ bị cư dân mạng 'bắt lỗi' ca hát, chính chủ lên tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, cha là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, Cẩm Ly là con thứ ba và hai chị em gái là Hà Phương và Minh Tuyết là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng.

Cẩm Ly được nhiều khán giả biết đến và ái mộ với vai trò là một ca sĩ trong dòng nhạc dân gian, trữ tình. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, cao vút và trong trẻo đặc trưng mà không bị trùng lẫn với bât cứ ca sĩ nào khác.

Trong clip, Cẩm Ly không thể hiện bài hát này trên 1 sân khấu ca nhạc nào cả, mà thay vào đó nữ ca sĩ lại xuất hiện với tà áo dài tím mộng mơ, trầm ngâm ngân nga những câu hát trong Nỗi buồn hoa phượng dưới bóng cây... hoa giấy. Mặc dù khung cảnh khi thể hiện bài hát này có phần hơi "sai sai", thế nhưng bù lại giọng hát của Cẩm Ly lại khiến người nghe không khỏi bồi hồi vì quá ngọt ngào và dạt dào cảm xúc

Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý với khán giả khi đăng tải đoạn clip thể hiện ca khúc nổi tiếng là Nỗi buồn hoa phượng trên TikTok cá nhân. Là bài hát từng được nhiều giọng ca đi trước thể hiện, thế nhưng Cẩm Ly cũng là nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả mỗi lần mang ca khúc này lên sân khấu trình diễn.

Bên dưới đoạn clip, ngoài những bình luận ngợi khen phong độ trong giọng hát của "chị Tư" thì cũng có không ít ý kiến lên tiếng "bắt bẻ" Cẩm Ly rằng tại sao hát bài Nỗi buồn hoa phượng, nhưng lại đứng dưới bóng râm của cây... hoa giấy.

Người hâm mộ ''bắt lỗi'' ca khúc của Cẩm Ly

Tuy nhiên, ngay sau đó đại diện phía nữ ca sũ cũng đã lên tiếng một cách hài hước rằng đứng dưới hoa giấy mà quay nỗi buồn hoa phượng thì nó mới buồn được chứ! Chia sẻ nhận được hưởng ứng vì sự duyên dáng hóm hỉnh đến từ phía giọng ca Chim trắng mồ côi.

Cẩm Ly lên tiếng giải thích một cách vui tính khiến người hâm mộ thích thú

Cẩm Ly sở hữu cho mình loạt HIT đình đám như: Chim trắng mồ côi, Em sẽ là người ra đi, Nếu phôi pha ngày mai, Phượng buồn, Nhớ mẹ lý mồ côi, Mưa chiều miền Trung, Chạnh lòng,...Hầu hết các tác phẩm âm nhạc của cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Việt. Theo đó từ năm 2001 đến 2023 nữ ca sĩ liên tục gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong nước.

Cẩm Ly đạt giải Mai vàng danh giá năm 2008

Cẩm Ly và ca khúc đình đám Chim trắng mồ côi

Cẩm Ly và Đan Trường được vinh danh giải thành tựu của Giải Làn Sóng Xanh 2022

Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng dân ca" của Việt Nam trong thời đại mới, là người tiên phong đưa nhạc dân ca, trữ tình đến gần hơn với giới trẻ, thổi làn gió mới vào các ca khúc trữ tình quen thuộc. Có thể nói, Cẩm Ly là một ca sĩ đa tài khi chinh phục khán giả ở nhiều thể loại nhạc từ nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, nhạc cách mạng đến cải lương.

Cẩm Ly chinh phục mọi thể loại âm nhạc kể cả cải lương

Tính đến nay Cẩm Ly đã có hơn 25 năm cống hiến cho sân khấu ở nhiều dòng nhạc như: nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc có âm hưởng dân ca và nhạc trẻ. Thành công của Cẩm Ly ngoài tài năng, nỗ lực còn có sự hỗ trợ quan trọng từ ông xã là nhạc sĩ Minh Vy, đồng thời là chủ hãng đĩa Kim Lợi nổi tiếng Sài Gòn một thời.

Tính đến nay Cẩm Ly có hơn 25 năm cống hiến âm nhạc cho nước nhà

Nhờ đắt show trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật, hiện tại Cẩm Ly sở hữu khối lượng tài sản lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, vợ chồng Cẩm Ly sống trong một biệt thự tại quận 7 (TP.HCM) với diện tích lên đến 400m2, được ước tính khoảng 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng).

Cẩm Ly cùng chồng và hai con gái sống trong căn biệt thự rộng 400m2

Hiện nay, Cẩm Ly không còn hoạt động quá nhiều trong showbiz như trước. Nữ ca sĩ tập trung chăm lo cho gia đình, đặc biệt là hai con gái là Cẩm Uyên (2005, tên thường gọi là Thỏ) và Cẩm Anh (2008, tên thường gọi là La). Mỗi ngày cô dành một khoảng thời gian để trồng cây, tạo một vườn rau nhỏ để trên sân thượng "tự cung tự cấp" nguồn rau sạch cho cả gia đình.