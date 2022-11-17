Chỉ sau 3 tháng đăng quang hoa, Hoa hậu Mai Phương bất ngờ thông báo 'tin vui làm mẹ' ở tuổi 24

Mới đây, trên trang cá nhân, đương kim Miss World Việt Nam 2022 hạnh phúc chia sẻ 'tin vui' đã được thực hiện sau thời gian ấp ủ.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022). Trước đó, cô từng đạt thành tích top 5 Hoa hậu Việt Nam cùng giải thưởng phụ Người đẹp Nhân Ái. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nàng hậu còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô đạt IELTS 8.0. Không chỉ dừng lại ở đó, người đẹp còn có sở trường ca hát, piano,.... Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022) - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, đương kim Miss World Việt Nam 2022 hạnh phúc chia sẻ 'tin vui' đã được thực hiện sau thời gian ấp ủ. Cụ thể, người đẹp cho biết: "Sáng nay, Phương đến nhận bảo trợ bé Tường An ở Bình Dương (gia đình bị mất cha do Covid, chỉ còn mẹ và hai anh chị em nhỏ tuổi".

Hoa hậu Mai Phương hạnh phúc thông báo nhận con nuôi trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, suy nghĩ nhận nuôi trẻ mồ côi được Mai Phương ấp ủ từ những ngày tháng còn là sinh viên khi được tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên tại thời điểm ấy nhận thấy điều kiện của bản thân chưa cho phép nên Mai Phương đã tạm thời hoãn ý định. Sau đăng quang Miss World Việt Nam 2022, điều kiện và tài chính của Mai Phương đã dần ổn định. Người đẹp đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch cũng như ước mơ rất đỗi cao cả, thiêng liêng này đó là lan tỏa tình yêu thương đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau đăng quang, Mai Phương cũng thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa - Ảnh: Internet Mai Phương chia sẻ thêm trong niềm hạnh phúc: "Vậy là Mai Phương chính thức có con nuôi rồi nhé. Thuở sinh viên, lúc đi làm thiện nguyện tui cũng lóe lên suy nghĩ sau này sẽ nhận nuôi trẻ mồ côi, khổ nỗi lúc đó điều kiện chưa cho phép. Thật hạnh phúc khi bây giờ mình đã làm được. Chỉ mong bé luôn khỏe mạnh và lớn lên ngoan thôi". Hoa hậu Mai Phương là người đẹp rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em - Ảnh: Internet Hành động đẹp của nàng hậu đã nhanh chóng ghi lại ấn tượng và sự ngưỡng mộ trong lòng nhiều người.

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