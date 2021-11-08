Chỉ mới 'nhen nhóm' tin đồn tái xuất trở lại, hoa hậu Hương Giang đã nhận về tràng tấn công kịch liệt?

Hậu trường 08/11/2021 09:45

Nhiều lời đồn cho rằng Hoa hậu Hương Giang đang có kế hoạch tái xuất trên truyền hình, thông tin này đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Sau nửa năm ở ẩn vì nhiều ồn ào, hoa hậu Hương Giang đã tái xuất trở lại trên mạng xã hội. Sự trở lại này đã gây xôn xao khi mới đây, trên các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz khi xuất hiện thông tin Hương Giang sẽ tham gia chương trình truyền hình cùng với người bạn mỹ nhân chuyển giới Yoshi.

Chỉ mới 'nhen nhóm' tin đồn tái xuất trở lại, hoa hậu Hương Giang đã nhận về tràng tấn công kịch liệt? - Ảnh 1
Hương Giang và Yoshi là đôi bạn khá thân thiết - Ảnh: Internet 

Dù chưa rõ thực hư về thông tin này, tuy nhiên sau khi được đăng tải vẫn nhanh chóng gây được nhiều sự chú ý. Tưởng chừng, sau thời gian ở ẩn, mọi chuyện cũng đã hạ nhiệt, sự trở lại của Hương Giang sẽ khiến đông đảo người hâm mộ thích thú, tuy nhiên phản ứng của không ít người lại công kích gắt gao hơn. 

Chỉ mới 'nhen nhóm' tin đồn tái xuất trở lại, hoa hậu Hương Giang đã nhận về tràng tấn công kịch liệt? - Ảnh 2
Chỉ mới 'nhen nhóm' tin đồn tái xuất trở lại, hoa hậu Hương Giang đã nhận về tràng tấn công kịch liệt? - Ảnh 3
Nhiều ý kiến công kích trước thông tin hoa hậu Hương Giang tái xuất trở lại trên sóng truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhớ lại trước đó, cuối năm 2020, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhóm antifan của Hương Giang với tên gọi "Anti nữ hoàng đạo lý". Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã thu hút hơn 110.000 người tham gia và số lượng bài viết mang tính "bóc phốt", chỉ trích nàng hậu cũng tăng nhanh theo.  

Trước làn sóng anti dữ dội, trên trang cá nhân, Hương Giang cũng lên tiếng phản hồi. Nữ ca sĩ cho rằng, cô đang bị phá hoại đời sống cá nhân lẫn công việc và đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho cô.

Chỉ mới 'nhen nhóm' tin đồn tái xuất trở lại, hoa hậu Hương Giang đã nhận về tràng tấn công kịch liệt? - Ảnh 4
Thông tin Hương Giang tái xuất trở lại trên sóng truyền hình gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại và tiếp tục gây tranh cãi. Đông đảo cư dân mạng “tấn công” vào fanpage Hoa hậu Việt Nam, phản đối sự xuất hiện của cô tại chương trình. Cuối cùng, trên trang cá nhân, Hoa hậu Chuyển giới lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nóng nảy khi xử lý sự việc. Cô cũng cho biết, sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Mãi đến giữa tháng 10 vừa qua, Hương Giang mới tái xuất trên mạng xã hội.

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