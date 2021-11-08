Sau nửa năm ở ẩn vì nhiều ồn ào, hoa hậu Hương Giang đã tái xuất trở lại trên mạng xã hội. Sự trở lại này đã gây xôn xao khi mới đây, trên các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz khi xuất hiện thông tin Hương Giang sẽ tham gia chương trình truyền hình cùng với người bạn mỹ nhân chuyển giới Yoshi.

Hương Giang và Yoshi là đôi bạn khá thân thiết - Ảnh: Internet

Dù chưa rõ thực hư về thông tin này, tuy nhiên sau khi được đăng tải vẫn nhanh chóng gây được nhiều sự chú ý. Tưởng chừng, sau thời gian ở ẩn, mọi chuyện cũng đã hạ nhiệt, sự trở lại của Hương Giang sẽ khiến đông đảo người hâm mộ thích thú, tuy nhiên phản ứng của không ít người lại công kích gắt gao hơn.