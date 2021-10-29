Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', cộng sự 'lỡ trớn' để lộ mối quan hệ hiện tại của Hương Giang - Matt Liu

Không chỉ Matt Liu có động thái trước tin đồn chia tay, hoa hậu Hương Giang ngay lập tức cũng 'lộ hint' rõ mười mươi.

Sau nhiều tháng 'im hơi lặng tiếng', chuyện tình Hương Giang - Matt Liu càng trở thành chủ đề khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. Netizen còn đồn đoán rằng, liệu có phải scandal của Hương Giang thì chuyện tình của cặp đôi đã đi đến hồi kết?

Không đợi tin đồn lan xa, mới đây, Matt Liu đã có động thái mới trên story vào chiều hôm qua 28/10. Cụ thể Matt Liu bất ngờ đăng story khoe 'tín vật tình yêu' cực ngọt ngào với nàng hậu lên trang cá nhân. Nam CEO đăng tải quả bóng golf có in tên MATT - HG (Tên viết tắt của cặp đôi) đính kèm hình trái tim màu đỏ nhỏ nhắn cực ngọt ngào.

Story 'lộ hint' của chàng CEO Singapore

Đặc biệt, mới đây, về phía nàng hậu cũng có động thái mới khiến Netizen rần rần vào quan tâm, chia sẻ.

Ngay vào tối 28/10 kênh Youtube Hương Giang đăng tải clip mới, ghi lại khoảnh khắc hoa hậu chuyển giới vui đùa cùng cộng sự trong công ty cô. Theo đó, tất cả sẽ phải tham gia trả lời những câu hỏi nhanh liên quan tới Hương Giang. Đáng chú ý là câu hỏi về thú cưng của hoa hậu: "Con July được đặt theo tháng sinh của ai?".

Hương Giang cùng nhân sự chơi trò 'Hỏi nhanh đáp nhanh'

Nhiều người không trả lời được câu hỏi này, cho tới khi một thành viên quả quyết: "Của anh rể tôi, Matt Liu". Đây là câu trả lời chính xác và Hương Giang cũng tỏ ra phấn khích với đáp án này.

Câu hỏi khiến cộng sự Hương Giang 'vô tình' lộ hint chuyện 'anh rể' Matt Liu

Qua việc cộng sự thân cận của Hương Giang vô tư gọi 'anh rể' ở hiện tại cũng như phản ứng của hoa hậu, nhiều người cho rằng mối quan hệ Matt - Giang vẫn rất tốt đẹp, không hề có chuyện chia tay.

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