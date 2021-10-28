Karik lên tiếng phản hồi trước tin đồn 'rời Running Man mùa hai', dân tình lại một phen... rần rần

Thông tin Karik rời khỏi "Running Man" dù chưa được xác thực nhưng đang gây bàn tán xôn xao... Mới đây, quản lý Karik đã lên tiếng làm rõ trước 'tin đồn' bất ngờ này.

Chương trình Running Man Việt Nam đã phát sóng đến tập 6 sau khi dàn cast "quậy tưng" ở xứ sở kim chi. Karik sau vài tập đầu vắng bóng vì chấn thương cũng đã xuất hiện trong chuyến đi Hàn Quốc, để lại nhiều ấn tượng với những tình huống tranh đấu hài hước, quyết liệt.

Khi Karik đang là màu sắc mới thú vị, trên mạng mới đây rộ tin đồn nam rapper sẽ rời khỏi chương trình, cụ thể sẽ là những tập cuối ghi hình tại Việt Nam.

Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn bình luận trò chuyện trên mạng của Karik, nhắn nhủ Jun Phạm và Ngô Kiến Huy: "2 chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé". Điều này khiến nhiều netizens cho rằng Karik không có mặt trong 5 tập cuối cùng.

Karik nhắn Jun Phạm và Ngô Kiến Huy "đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé".

Tuy nhiên mới đây, ngày 28/10, quản lý của Karik phản hồi với Zing về thông tin nam rapper rời chương trình Chơi là chạy (Running Man phiên bản Việt) đang lan truyền trên mạng xã hội.

Người này cho biết đây là thông tin không chính xác và Karik đang chờ đợi để quay những tập tiếp theo của chương trình. Đại diện truyền thông của chương trình cũng phản hồi chưa nghe thông tin Karik xin rút khỏi chương trình.

Karik là một trong những thành viên mới của Chơi là chạy mùa 2. Anh xuất hiện từ tập 4 của chương trình. Nam rapper được khán giả khen ngợi chơi hết mình, hiền lành và dễ thương.

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