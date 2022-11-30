Chân dung 3 người đàn ông của Ngọc Trinh: "Lót đường", “chu cấp” tạo dựng độ giàu có và nổi tiếng cho “Nữ hoàng nội y”

Bên cạnh đó, điều mà khiến cô nhiều lần làm tâm điểm của truyền thông, sự tranh cãi của khán giả chính là chuyện tình cảm. Sự thành công hiện tại một phần từ nỗ lực của Ngọc Trinh, song phải kể đến sự giúp sức từ những nhân vật đình đám. Có 3 người đàn ông luôn được nhắc đến khi nói về danh tiếng lẫn sự giàu có của người đẹp gốc Trà Vinh.

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh luôn được nhắc đến là một mỹ nhân có vóc dáng “nuột nà” đến từng centimet. Không những thế, sắc vóc gợi cảm những đường nét trên gương mặt đã giúp cô “đánh bật” được nhiều người đẹp khác. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông, Ngọc Trinh luôn có sức hút riêng và gây sự chú ý đến khán giả.

Vũ Khắc Tiệp luôn là cái tên luôn gắn liền trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. "Ông bầu" chính là người đã phát hiện và giúp đỡ Ngọc Trinh bước chân vào giới showbiz. Từ một cô gái miền quê, Ngọc Trinh dần được săn đón khi sở hữu vóc dáng nuột nà, được định hướng hình ảnh quyến rũ, gợi cảm.

Vũ Khắc Tiệp là người đã dìu dắt Ngọc Trinh đến với nghề người mẫu. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Theo lời kể, Vũ Khắc Tiệp gặp Ngọc Trinh tại một quán bi-a, nơi cô đang làm nhân viên tại đó. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Khắc Tiệp đã cảm thấy bị thu hút bởi thân hình nuột nà và những đường cong nóng bỏng trên cơ thể Ngọc Trinh.

Đó là lý do khiến Khắc Tiệp tìm cách thuyết phục Ngọc Trinh về làm cho công ty của mình. Anh đã chủ động tiếp xúc và gửi lời đề nghị với anh trai của Ngọc Trinh (khi đó cũng đang làm ở quán bi-a). Sau một vào lần ngỏ lời thì được chấp thuận.

Hơn 10 năm đồng hành cùng nhau, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn thân thiết. Khắc Tiệp hiện tại có thêm nhiều "gà cưng" nhưng vị trí của Ngọc Trinh là không đổi. Dù không tiến đến mối quan hệ yêu đương, song Ngọc Trinh và Khắc Tiệp có thể thoải mái thể hiện tình cảm, hành xứ thân thiết không khoảng cách. Những hình ảnh ôm ấp, xuất hiện cùng nhau ở sự kiện của cặp đôi không còn quá xa lạ với công chúng.

Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đến bên nhau hỗ trợ nhau từ cuộc sống đến công việc ngay khi Ngọc Trinh đặt chân vào showbiz. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

2. Tỷ phú Hoàng Kiều

Tỷ phú Hoàng Kiều và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh từng gây bão cõi mạng khi thông báo chuyện yêu đương "lệch pha" "cháu 27 - ông 72" bất chấp những lời dị nghị từ phía dư luận. Tuy nhiên sau vài tháng mặn nồng cả hai đã "đường ai nấy đi" theo cách cũng khó ai nghĩ đến.Thời điểm mặn nồng, tỷ phú Hoàng Kiều hết mực cung phụng, yêu chiều Ngọc Trinh. Ông nói về người đẹp Trà Vinh: "Tình cho nàng là tình trăm năm".

Ngọc Trinh - Hoàng Kiều mối quan hệ một thời ồn ào kết thúc không rõ lý do. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Dù cuộc tình chỉ kéo dài khoảng 2 tháng nhưng hình ảnh về cặp đôi tràn ngập trên mạng xã hội. Những lời yêu thương công khai được thể hiện thoả mái ở chỗ đông người. Thậm chí, hai người đã lên kế hoạch về một đám cưới. Cháu của Hoàng Kiều đã chính thức gọi Ngọc Trinh là "bà nội".

Ngọc Trinh và vị bạn trai đại gia thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Dù vậy, ngay giữa thời điểm tình cảm được dư luận đặc biệt chú ý thì vị tỷ phú lớn tuổi bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ngọc Trinh. Cho tới tận gần đây trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình hải ngoại, Hoàng Kiều mới thừa nhận rằng lý do dẫn đến quyết định nhanh chóng và dứt khoát đó là do Ngọc Trinh "bắt cá hai tay", trong thời điểm yêu Hoàng Kiều vẫn có mối quan hệ với một người đàn ông khác.

3. Mối tình 7 năm - Đại gia giấu mặt không lộ diện

Đây có lẽ là cuộc tình sâu nặng nhất của Ngọc Trinh cho đến thởi điểm hiện tại. Cuộc tình của hai người được Ngọc Trinh kể rất nhiều trên báo chí với rất nhiều lời trân trọng, biết ơn. Theo lời Ngọc Trinh, người bạn trai này đã mang đến cho cô tất cả những điều cô muốn về mặt vật chất. Anh mua nhà, mua xe, chăm lo cho cuộc sống của cô và cả gia đình.

Ngọc Trinh và người đàn ông 7 năm yêu nhau nhưng không công khai danh tính.(Ảnh: Bí mật showbiz)

Tuy nhiên, Ngọc Trinh chưa bao giờ công khai hình ảnh về người đàn ông đặc biệt. Thậm chí, khi ra chỗ công cộng, hai người cũng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm, thậm chí muốn nắm tay cũng giấu kín dưới gầm bàn. Sau 7 năm gắn bó, mối quan hệ của hai người kết thúc. Ngọc Trinh thừa nhận rằng mình từng là người thứ 3 và cô đã làm bộ phim "Vòng eo 56" kể về tình yêu của hai người.

Có thể nói, Ngọc Trinh là một trong số những mỹ nhân Việt hiếm hoi nổi tiếng không nhờ tài năng mà chủ yếu từ những phát ngôn gây "sốc" và chuyện tình với các đại gia giàu có. Mỹ nhân gốc Trà Vinh còn nhiều lần khiến cư dân mạng "trầm trồ" khi khoe cuộc sống sung sướng, sang chảnh của mình tại biệt thự triệu đô, hay những màn "chơi trội" khi tặng quà "khủng" cho bạn bè. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cuộc sống và sự nghiệp của Ngọc Trinh trải qua những cột mốc khác nhau, gắn bó với những người đàn ông khác nhau một phần đã giúp cô có được thành công nổi tiếng như hôm nay.