Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác

Hậu trường 20/09/2022 13:13

Lộ làn da có dấu hiệu lão hóa, Ngọc Trinh lên tiếng trước những lời bàn tán về ngoại hình hiện tại của mình.

Những ngày gần đây, một đoạn clip hậu trường của Ngọc Trinh được dân mạng truyền nhau kèm theo đó là lời bình luận râm ran về nhan sắc của “nữ hoàng nội y”. Theo đó, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh đã “hết thời” khi lộ rõ dấu hiệu nhan sắc xuống cấp lão hóa, gương mặt không còn căng bóng, mịn màng như khi còn tuổi thanh xuân.

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị cư dân mạng “soi” làn da lão hóa. (Ảnh: Chụp màn hình clip tiktok)

Trước những bàn tán xôn xao về ngoại hình của mình, mới đây Ngọc Trinh đã lên tiếng thừa nhận hiện tại vẻ ngoài của cô đã không còn như trước nữa. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cho biết cô vẫn cố gắng tập luyện để cho mình một nhan sắc xinh đẹp hơn.

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 2

Ngọc Trinh lên tiếng trước những bàn tán ngoại hình hiện tại của mình. (Ảnh: Tổng hợp)

Ngọc Trinh chia sẻ: "Từ trước đến giờ, Trinh đã quá quen với việc người khác bàn tán về mình, nhất là về ngoại hình - cái mình luôn tự hào và yêu thương vì đã giúp mình có nhiều cơ hội. Được khen có, bị chê cũng nhiều, nhưng càng ngày Trinh càng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, luôn suy nghĩ tích cực, luôn cố gắng hết sức và hài lòng với những gì mình có. Dù ở độ tuổi của Trinh bây giờ, có thể ngoại hình sẽ không còn hoàn hảo như trước, nhưng nếu các bạn thường xuyên theo dõi Trinh thì sẽ thấy Trinh đã luôn cố gắng tập luyện để vừa giữ được vóc dáng, vừa nâng cao sức khỏe".

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 3
Trong hoàn cảnh khác Ngọc Trinh cũng bị lộ nhan sắc "xuống dốc" với làn da đầu chảy ở hai bên cánh mũi và dưới mắt. (Ảnh: Yan)
Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 4
Dù không phải là diễn viên, ca sĩ thực thụ nhưng Ngọc Trinh vẫn được nhiều khán giả yêu mến và có vị trí trong showbiz.(Ảnh: FB Ngọc Trinh)
Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 5
Ngọc Trinh thừa nhận, ngoại hình cô đã không còn hoàn hảo (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả Việt, cô được mọi người ưu ái với danh xưng "Nữ hoàng nội y". Tuy nhiên, dù rất chăm chút cho nhan sắc nhưng Ngọc Trinh vẫn bất lực vì nhan sắc lão hóa đi thấy rõ. Vẻ ngoài kém sắc xuất hiện gần đây của “nữ hoàng nội y” cũng dễ hiểu vì chân dài sinh năm 1989 cũng đã bước sang độ tuổi U30.

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh 6
Ngọc Trinh nổi tiếng là chân dài táo bạo nhất nhì làng giải trí. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Có thể nói, đi lên từ ồn ào nhưng phải công nhận rằng dù bước vào làng giải trí đã hơn 10 năm nhưng Ngọc Trinh vẫn giữ vững được sự nổi tiếng và độ hot của mình. Showbiz Việt có thêm nhiều mỹ nhân mới thì cái tên Ngọc Trinh vẫn không bị lu mờ. Ở tuổi 33, người đẹp vẫn đang độc thân và dành thời gian tập trung cho công việc.

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