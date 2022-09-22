Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim”

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã “đốt mắt” fan khi cho đăng tải khoảnh khắc diện đồ ôm sát , khoe trọn thân hình bốc lửa đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh thần thái đỉnh cao, cách tạo dáng "nóng bỏng mắt", thì đang chú ý là ở một số góc chụp Ngọc Trinh còn “phô bày” vòng 1 đang bị o ép chực chờ trào ra ngoài khiến fan phải nín thở.

Không thể phủ nhận, những thiết kế bó sát luôn giúp Ngọc Trinh có thể dễ dàng phô diễn đường cong và vẻ ngoài quyến rũ nhưng cũng hơi bất tiện. Nhiều người đùa rằng, có lẽ Ngọc Trinh đang muốn thử thách sức chịu đựng của bản thân khi phải o ép vòng 1 quá đà .

Ngọc Trinh khoe khéo "núi đôi" căng tràn, quyến rũ bằng góc chụp nghiêng. (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Thiết kế cúp ngực, giúp Ngọc Trinh khoe "núi đôi" đầy gợi cảm. (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh o ép vòng 1 khiến fan nín thở cùng loạt hình tạo sáng khiến fan "nhứt mắt". (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Ngọc Trinh liên tục cập nhật trang cá nhân bằng những hình ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ngọc Trinh bị cộng đồng mạng xăm soi về nhan sắc lão hóa hết thời.

Đứng trước những lời bàn tán xôn xao người đẹp gốc Trà Vinh tự nhủ hãy tự tin vào chính mình vì rằng tất cả những chê bai của mọi người là "việc của họ không phải chuyện của bạn". Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng ngậm ngùi thừa nhân sự “xuống sắc” của mình là dấu hiệu của tuổi tác.