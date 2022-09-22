Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim”

Hậu trường 22/09/2022 17:04

Loạt ảnh mới nhất, Ngọc Trinh khiến dân tình ná thở với vòng 1 bị o ép quá đà.

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã “đốt mắt” fan khi cho đăng tải khoảnh khắc diện đồ ôm sát, khoe trọn thân hình bốc lửa đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh thần thái đỉnh cao, cách tạo dáng "nóng bỏng mắt", thì đang chú ý là ở một số góc chụp Ngọc Trinh còn “phô bày” vòng 1 đang bị o ép chực chờ trào ra ngoài khiến fan phải nín thở.

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 1

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim”. (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 2

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng không quên khoe đôi chân dài, tấm lưng trần nuột nà (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Không thể phủ nhận, những thiết kế bó sát luôn giúp Ngọc Trinh có thể dễ dàng phô diễn đường cong và vẻ ngoài quyến rũ nhưng cũng hơi bất tiện. Nhiều người đùa rằng, có lẽ Ngọc Trinh đang muốn thử thách sức chịu đựng của bản thân khi phải o ép vòng 1 quá đà.

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 3

Ngọc Trinh khoe khéo "núi đôi" căng tràn, quyến rũ bằng góc chụp nghiêng. (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 4

Thiết kế cúp ngực, giúp Ngọc Trinh khoe "núi đôi" đầy gợi cảm. (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 5

Ngọc Trinh o ép vòng 1 khiến fan nín thở cùng loạt hình tạo sáng khiến fan "nhứt mắt". (Ảnh: Instagram Ngọc Trinh)

 Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 6Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim” - Ảnh 7

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Ngọc Trinh liên tục cập nhật trang cá nhân bằng những hình ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ngọc Trinh bị cộng đồng mạng xăm soi về nhan sắc lão hóa hết thời.

Đứng trước những lời bàn tán xôn xao người đẹp gốc Trà Vinh tự nhủ hãy tự tin vào chính mình vì rằng tất cả những chê bai của mọi người là "việc của họ không phải chuyện của bạn". Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng ngậm ngùi thừa nhân sự “xuống sắc” của mình là dấu hiệu của tuổi tác.

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác

Bị CĐM chê bai nhan sắc lão hóa “hết thời”, Ngọc Trinh ngậm ngùi thừa nhận “xuống cấp” do dấu hiệu của tuổi tác

Lộ làn da có dấu hiệu lão hóa, Ngọc Trinh lên tiếng trước những lời bàn tán về ngoại hình hiện tại của mình.

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