Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight

Hậu trường 28/09/2022 10:36

Loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Trinh ngay khi đăng tải đã trở thành tâm điểm chú ý của MXH, khiến dân tình phải xuýt xoa trầm trồ vì quá hoành tráng.

Mới đây, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gây chú ý khi chơi lớn tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng. Trong buổi tiệc Ngọc Trinh chiếm trọn spotlight nhờ diện váy cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe trọn đường 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. 

Nếu Ngọc Trinh là nhân vật chính, với đường cong nóng bỏng, vòng một căng đầy, đôi chân dài nuột nà và làn da trắng mướt mắt thì hội bạn đều là dàn sao “chất lượng cao” nổi tiếng Vbiz như: Diệu Nhi, Minh Hằng, Đoàn Di Băng,...

Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight - Ảnh 1

Là nhân vật chính, Ngọc Trinh chọn chiếc đầm cắt xẻ táo bạo để khoe đường cong nóng bỏng, đôi chân dài nuột nà và làn da trắng mướt mắt. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, buổi tiệc được trang hoàng cầu kỳ, lộng lẫy với gam màu cam chủ đạo. Trong ngày đón tuổi mới, "Nữ hoàng nội y" đã nhận nhiều lời chúc mừng cùng vô số món quà bất ngờ từ đồng nghiệp. Loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Trinh ngay khi đăng tải đã trở thành tâm điểm chú ý của MXH, khiến dân tình phải xuýt xoa trầm trồ vì quá hoành tráng.

Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight - Ảnh 2
Hội bạn là những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. (Ảnh: Saostar)
Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight - Ảnh 3
Đại gia "khét tiếng" Đoàn Di Băng cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật của "Nữ hoàng nội y"(Ảnh: Saostar)
Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight - Ảnh 4
Ngọc Trinh "đọ dáng" cùng ca sĩ Minh Hằng trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. (Ảnh: IG Minh Hằng)

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Ngọc Trinh vẫn trung thành với phong cách thời trang gợi cảm. Cô thường xuyên xuất hiện với những chiếc váy cắt xẻ táo bạo và không ngại khoe ảnh đồ tắm trên trang cá nhân, dù vướng phải không ít tranh cãi hay những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn trầm trồ trước sắc vóc của người mẫu quê Trà Vinh vừa bước sang tuổi 33.

Hiện tại, ngoài những Vlog trên youtube, tiktok, chụp ảnh thời trang mỹ nhân vòng eo 56 còn tất bật với lĩnh vực kinh doanh riêng. Có thể thấy ở tuổi 33, Ngọc Trinh không chỉ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp mà còn là chủ nhân của khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim”

Ngọc Trinh diện đồ ôm sát “o ép” vòng 1 chật ních như muốn bục ra ngoài, dân tình há hốc nhìn mà sắp “rớt tim”

Loạt ảnh mới nhất, Ngọc Trinh khiến dân tình ná thở với vòng 1 bị o ép quá đà.

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