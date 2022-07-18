Cậu bé Châu Phi “Lôi con” với Khoảnh khắc nhận ra bà chị hôn mình là HOA HẬU

Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên đã có chuyến công tác tại Angola (Châu Phi). Cô đã có chuyến từ thiện đáng nhớ tại miền đất xa xôi này cùng với ekip của Quang Linh Vlog s khi cho ra đời với hàng loạt clip tại nơi đây. Ngoài hai nhân vật chính, một nhân vật khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém chính là “ Lôi con ” - cậu bé đáng yêu tại Angola.

Cậu bé ở Châu Phi “Lôi con” tên thật là Matiloi, nhiều lần góp mặt trong vlog của Quang Linh và được cư dân mạng thích thú với sự đáng yêu. Thùy Tiên cũng thể hiện sự yêu quý với Matiloi, thường xuyên ôm và trò chuyện cùng cậu bé. Trong một video gần đây, Matiloi và Thùy Tiên đã cùng song ca những ca khúc thiếu nhi tại Việt Nam. Đáng chú ý, “Lôi con” đã khiến nhiều người phải ghen tỵ khi được Hoa hậu quốc tế thơm má. Ấy vậy mà cậu bé lại lấy tay lau đi ngay lập tức, hành động này làm cho cả Thùy Tiên và khán giả không khỏi nhịn cười.

Cậu bé ở Châu Phi “Lôi con” tên thật là Matiloi - Ảnh: Internet

Thùy Tiên cũng thể hiện sự yêu quý với Matiloi, thường xuyên ôm và trò chuyện cùng cậu bé - Ảnh: Internet

Mới đây, Quang Linh đã có buổi livestream trên Tiktok cùng với Matiloi, hai người đã cùng xem lại màn thi đấu của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Đến lúc này, Matiloi mới biết người mà mình tiếp xúc những ngày vừa qua chính là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Biểu cảm của Matiloi khi biết người hôn mình là hoa hậu khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh: Internet Quang Linh cũng phải ôm bụng cười - Ảnh: Internet

Trong suốt livestream, Matiloi đã có 7749 biểu cảm như ngơ ngác, ngỡ ngàng, há hốc miệng, buồn rầu,... làm cho ai cũng phải bật cười. Chính Quang Linh cũng phải ôm bụng cười và bảo “Ngậm cái miệng lại, bao nhiêu người đang xem livestream”, “Hôm trước Nong Tiên thơm má còn lau đi”. Khán giả cũng đã nhanh tay chụp màn hình được những khoảnh khắc khó đỡ của Matiloi, bày tỏ sự yêu mến đối với cậu bé người Châu Phi. Ai cũng hy vọng rằng Quang Linh có thể đưa “Lôi con” về chơi Việt Nam một lần.