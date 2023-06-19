'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình?

Hậu trường 19/06/2023 11:46

Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây, ''cậu ba'' Kenji còn vướng nghi vấn ''sống ảo'' khi lấy hình của người khác nhận vơ là của mình.

Thời gian qua, Miko Lan Trinh - Kenji đã trở thành cặp đôi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2023, mạng xã hội lại xuất hiện làn sóng anti-fan, nhắm thẳng vào cặp đôi.

Nguyên nhân bắt nguồn từ những cử chỉ thân mật "ố dề", cách chăm sóc, nấu ăn cho người yêu của Kenji có phần "kỳ lạ"... 

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 1
'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 2
Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji 

Mới đây nhất, Kenji bất ngờ nhận nhiều ý kiến trái chiều vì khoe tấm ảnh chụp đồ ăn Miko Lan Trinh mua cho cùng dòng trạng thái: “Mỗi lần bà nhà đi mua đồ ăn cho tôi mang đi làm là như thế này đây các bạn".

Điều đáng nói, dân tình phát hiện ra bức ảnh mà Kenji đăng tải giống với hình có sẵn trên Printerest (kênh cung cấp các hình ảnh minh họa). Do vậy, nhiều người cho rằng người yêu Miko Lan Trinh “sống ảo”, lấy ảnh trên mạng và tự nhận là của mình. 

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 3
Bức hình do Kenji đăng tải bị cho là lấy trên mạng

Sau một thời gian im lặng, Kenji đã chính thức lên tiếng đính chính về vấn đề này. Thậm chí, cặp đôi còn đầu tư làm hẳn một vlog dài gần 10 phút để chia sẻ về câu chuyện của cả hai.

Theo đó, người yêu Miko Lan Trinh giãi bày, hình 100% là của cả hai. Cô cho biết chụp rất nhiều mới lựa được 1 tấm. Đồ ăn trong hình cũng là do người yêu đặt gửi đến công ty cho cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ chụp lưu lại kỷ niệm của 2 người thời mới yêu. Cô cho rằng có người lấy ảnh của cô rồi đăng lại lên nhiều người mới nghĩ cả hai lấy ảnh của người khác. 

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 4
Cả hai chứng minh bức ảnh là do Kenji tự chụp

Cũng trong đoạn clip, Miko Lan Trinh cho hay cô cũng rất buồn và bực tức khi bạn trai phải nhận những thông tin tiêu cực, không chính xác. Cả hai đã tìm lại những bức ảnh cũ để chứng minh nguồn gốc với đầy đủ ngày, tháng mà Kenji chụp. Không những vậy, Miko còn tìm được hóa đơn do chính cô đặt đồ ăn mang đến công ty cho người yêu.

Miko Lan Trinh cũng là người khuyên bạn trai nên đăng tải bài viết đính chính. Tuy nhiên, sau khi đọc lại, cặp đôi quyết định giữ im lặng bởi Kenji cho rằng nếu cứ chạy theo những bình luận tiêu cực sẽ liên tục phải đính chính.

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 5
Người yêu Miko Lan Trinh đọc từng bình luận, cảm thấy tổn thương vì thông tin bịa đặt

Dù tần suất xuất hiện của Miko Lan Trinh không nhiều như trước nhưng dạo gần đây, những đoạn clip livestream của cặp đôi được dân tình cắt ra và chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Những hành động của cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, trên sóng trực tiếp, Miko Lan Trinh và người yêu có nhiều hành động âu yếm hôn hít. Những cử chỉ ngọt ngào của cả hai bị nhận xét là lố lăng. 

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 6
Những cử chỉ ngọt ngào của cả hai thường bị nhận xét là lố lăng. 

Nhiều người còn chia sẻ lại đoạn clip Miko Lan Trinh được người yêu phổ cập kiến thức nấu ăn. Theo đó, Kenji cho rằng khác với mọi người, thay vì đổ bỏ nước tiết bò thì anh sẽ sử dụng như nguyên liệu để làm nước lẩu đậm đà hơn. Hành động đổ trực tiếp nước tiết bò vào nồi lẩu của người yêu Miko Lan Trinh khiến dân tình tranh cãi vì nhiều người cho rằng "không ai dùng nước đó để bỏ vào nồi lẩu cả".

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 7
Nhiều người còn chia sẻ lại đoạn clip Miko Lan Trinh được người yêu phổ cập kiến thức nấu ăn

Miko Lan Trinh và người yêu thường xuyên livestream để hát giao lưu với người hâm mộ. Nhiều người đánh giá giọng hát của Kenji vẫn còn hạn chế. So với Miko Lan Trinh - người có nhiều năm kinh nghiệm làm ca sĩ thì Kenji đều tỏ ra lép vế trong những lần đọ giọng. Tuy nhiên, trong nhiều khoảnh khắc, Kenji bị netizen nhận xét có thái độ khó chịu khi livestream. 

'Cậu ba' Kenji, người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh nói gì khi bị tố 'sống ảo', lấy hình trên mạng nhận vơ của mình? - Ảnh 8

Kenji bị netizen nhận xét có thái độ khó chịu khi livestream

Cụ thể, trong một lần song ca, dường như phần phân chia bài hát không được thống nhất khiến Miko Lan Trinh hát đè lên phần của người yêu. Trên sóng trực tiếp, Kenji liền có thái độ khiến ai cũng nhận thấy anh đang khó chịu, thậm chí có khoảnh khắc người yêu Miko Lan Trình dùng dằng bỏ đi.

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Từ khóa:   Miko Lan Trinh Kenji phốt sống ảo

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