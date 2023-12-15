Chia sẻ mới của "bà mối" Cát Tường sau ồn ào đời tư được nhiều người chú ý.

Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với biệt danh "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Mới đây trên trang cá nhân, MC Cát Tường đăng tải đoạn video quay lại toàn cảnh buổi họp fan vào ngày 10/12 vừa qua. Đây cũng là dịp đón mừng tuổi mới của nữ nghệ sĩ. Mới đây trên trang cá nhân, MC Cát Tường đăng tải đoạn video quay lại toàn cảnh buổi họp fan vào ngày 10/12 vừa qua. Đây cũng là dịp đón mừng tuổi mới của nữ nghệ sĩ Thời gian qua, do vướng ồn ào việc quảng cáo lố và hứng chịu nhiều chỉ trích từ khán giả, nữ nghệ sĩ tâm sự cô rất áp lực và không hoạt động nghệ thuật trong một năm qua. Cát Tường bộc bạch: “Khi tổ chức họp fan, tôi sợ không còn ai yêu thương mình. May mắn, các bạn không bỏ rơi tôi. Về sự cố nhãn hàng sữa, tôi tự nhận mình sai. Vì thế tôi đứng ra xin lỗi. Tôi cứ nghĩ mình đã xin lỗi thì thôi nhưng nào ngờ...”.



Thời gian qua, do vướng ồn ào việc quảng cáo lố và hứng chịu nhiều chỉ trích từ khán giả, nữ nghệ sĩ tâm sự cô rất áp lực và không hoạt động nghệ thuật trong một năm qua Cô kể về khoảng thời gian liên tục đối diện những lời chỉ trích dù hợp đồng quảng cáo đã kết thúc từ tháng 4. “Tôi bị chửi dai dẳng. Mà không chỉ mình tôi, từ ba mẹ tới con gái tôi đều bị chửi nặng nề. Mọi người có hiểu cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, cứ mở điện thoại ra là lại thấy người ta chửi mình. Thực ra, trong 3 tháng qua, tôi bị viêm bao tử. Bệnh nặng luôn nhưng tôi không dám kể vì sợ bị chửi là ‘than khổ’. Tôi chỉ đăng tải hình ảnh vui vẻ, đi chơi, du lịch, diễn kịch, làm từ thiện... trên trang cá nhân và YouTube” - Cát Tường nghẹn ngào. Cô kể về khoảng thời gian liên tục đối diện những lời chỉ trích dù hợp đồng quảng cáo đã kết thúc từ tháng 4. Sau thời gian dài chịu áp lực, MC Cát Tường nói tình trạng sức khỏe của cô giảm sút. Thời gian qua, dù mắc bệnh nặng nhưng cô không dám chia sẻ vì sợ bị nói là "than khổ". Do đó, trên trang cá nhân, cô chỉ tập trung đăng tải hình ảnh vui vẻ, đi chơi, du lịch, diễn kịch,... Đến khi đi khám bệnh, Cát Tường "tá hỏa" khi nghe bác sĩ cảnh báo mắc ung thư.

Cát Tường bộc bạch: "Thực ra, trong 3 tháng qua, tôi bị viêm bao tử. Bệnh nặng luôn nhưng tôi không dám kể vì sợ bị chửi là 'than khổ'. Ban đầu tôi bị đau bụng, đau cả tháng trời mà tôi lì lắm nên mỗi lần như vậy tôi tự đi mua thuốc giảm đau uống. Lúc đó, tôi vẫn còn đi nhậu vì buồn lắm. Bị chửi buồn lắm, tuần nào tôi cũng đi nhậu 1-2 lần. Đến khi đi khám, mặt bác sĩ căng lắm. Bác sĩ liệt kê 6 giai đoạn rồi nói tôi đang ở bước số 4 là chuyển sản ruột. Đây là mầm mống của bệnh ung thư, mà nguyên nhân ban đầu là do stress". Sau thời gian dài chịu áp lực, MC Cát Tường nói tình trạng sức khỏe của cô giảm sút. Thời gian qua, dù mắc bệnh nặng nhưng cô không dám chia sẻ vì sợ bị nói là "than khổ" Nhờ tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ, hiện Cát Tường đã ổn định hơn về sức khỏe. Cô giữ lối sống lành mạnh, giữ thái độ bình tĩnh trước nhiều lời khen chê của cư dân mạng. “Tôi muốn xin lỗi các fan nếu như những thông tin về tôi trong một năm qua khiến mọi người lo lắng, phiền lòng” - nữ diễn viên sinh năm 1977 trải lòng. Nhớ lại đầu năm 2023, ồn ào quảng cáo có nội dung "lố lăng" của MC Cát Tường bị dư luận lên án dữ dội. Nữ MC bị chế giễu là "nghệ sĩ nhiều bệnh nhất Việt Nam". Đồng thời, truyền thông nhiều lần đưa tin về hiện tượng tràn lan nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng sản phẩm khiến nhiều người lầm tưởng, trong đó có MC Cát Tường. Nhớ lại đầu năm 2023, ồn ào quảng cáo có nội dung "lố lăng" của MC Cát Tường bị dư luận lên án dữ dội. Nữ MC bị chế giễu là "nghệ sĩ nhiều bệnh nhất Việt Nam" Đến tháng 9/2023, Cát Tường mở họp báo để đính chính cũng như làm rõ ồn ào. Tại đây, cô bật khóc lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân còn sai sót khi nhận lời quảng cáo. Nữ MC cho biết hợp đồng đã hết hạn nhưng quảng cáo cũ vẫn được phát lại khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng. Thời gian qua, nhiều nhãn hàng mời nhưng cô từ chối để giải quyết triệt để những lùm xùm không đáng có, đồng thời dành thời gian để nhìn nhận lại lỗi sai của bản thân Đồng thời, MC Cát Tường cho biết thời gian qua, nhiều nhãn hàng mời nhưng cô từ chối để giải quyết triệt để những lùm xùm không đáng có, đồng thời dành thời gian để nhìn nhận lại lỗi sai của bản thân. Suốt 8 tháng qua, Cát Tường nỗ lực khắc phục hậu quả.

Sau lùm xùm drama quảng cáo 'lố', MC Cát Tường giản dị đi thiện nguyện, chỉ mong muốn một điều? Năm 2023 có lẽ là một năm nhiều sóng gió của MC Cát Tường với loạt lùm xùm liên quan đến quản cáo sản phẩm và tin đồn "từ trên trời rơi xuống" bủa vây. Nữ MC đã có chuyến đi từ thiện tại một số vùng gặp khó khăn, thiên tai và cô cũng bày tỏ mong muốn một điều.

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