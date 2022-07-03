Cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung khi lên 10, ngày càng trưởng thành đến mẹ cũng bất ngờ

Tôm và Tép, cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung đang dần trưởng thành, nhiều lúc khiến cô cũng phải bất ngờ, ngơ ngác.

Mới đây, Hồng Nhung đã hào hứng chia sẻ sự thay đổi của cặp song sinh khi mới 10 tuổi. Theo lời diva nhạc Việt, các con của cô không chỉ có chiều cao vượt trội, mà còn bắt đầu có lý luận bảo vệ chính kiến của mình. Cụ thể, cặp song sinh nhà cô Tôm và Tép có thể tranh luận với mẹ bằng 3 thứ ngoại ngữ Anh, Pháp và Việt. Thậm chí, Hồng Nhung thú nhận yếu thế hơn so với con khi sử dụng tiếng Pháp.





Cặp song sinh nhà cô Tôm và Tép có thể tranh luận với mẹ bằng 3 thứ ngoại ngữ Anh, Pháp và Việt - Ảnh: Internet Đăng tải hình ảnh cặp song sinh, Hồng Nhung vui vẻ kể: "Đến thời con mình mới rõ thế nào là 'lớn nhanh như thổi'. Không chỉ cao lớn vượt mẹ ở tuổi lên 10, các anh chị Tôm và Tép bắt đầu 'thách thức' mẹ Bống với các chính kiến riêng, được bảo vệ bằng các lý luận rất chi là mạch lạc. Mẹ muốn chúng ta tranh luận bằng tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được, và giờ bằng tiếng Pháp thì mẹ rõ là yếu hơn rồi... Hình như chỉ còn một chủ đề về thiên nhiên là còn 'xuôi chiều' cho 2 thế hệ.

Tôm và Tép sinh năm 2012, là trái ngọt tình yêu của Hồng Nhung và chồng ngoại quốc tên Kevin. Sau khi bố mẹ ly hôn năm 2018, 2 nhóc tỳ sống cùng mẹ.

Tôm và Tép sinh năm 2012, là trái ngọt tình yêu của Hồng Nhung và chồng ngoại quốc tên Kevin - Ảnh: Internet Về phía mình, chồng cũ Hồng Nhung chu cấp tiền nuôi con. Theo tiết lộ từ nữ ca sĩ, mỗi tháng Kevin chu cấp hơn 52 triệu đồng cho mỗi bé. Số tiền này bao gồm tiền đóng học phí (khoảng 45 triệu đồng/bé), tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Tổng cộng số tiền cho 2 bé vào khoảng 105 triệu/tháng. Hai con của Hồng Nhung là ví dụ điển hình của câu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Sinh ra đã có năng khiếu nghệ thuật, Tôm dù mới 9 tuổi đã biết chơi đàn violin và piano. Mỗi ngày, cả hai bé luôn dành thời gian tập luyện các loại nhạc cụ. Tuy nhiên, do anh trai Tôm có năng khiếu và khả năng cảm nhạc vượt trội hơn nên sẽ dành thời gian tập luyện nhiều hơn Tép.

Trong 5 năm qua, Tôm và Tép có cuộc sống vui vẻ, đủ đầy bên mẹ - Ảnh: Internet Ở nhà, ngoài vai trò là một người mẹ, nữ ca sĩ còn đóng vai là một gia sư bởi cô luôn phải ngồi cạnh và đồng hành cùng con trong suốt quá trình làm bài tập. Sau khi học xong, cô sẽ "thưởng" cho các con bằng cách đồng ý cho 2 bé xem phim, đi chơi. Trong 5 năm qua, Tôm và Tép có cuộc sống vui vẻ, đủ đầy bên mẹ. Hình ảnh cặp song sinh thường xuyên được Hồng Nhung cập nhật trên trang cá nhân. 2 thiên thần nhỏ của nữ ca sĩ rất đáng yêu, là những nhóc tỳ hot của làng giải trí. Với cách dạy con hiện tại, diva Hồng nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tôm - Tép được kỳ vọng sẽ trở thành những người nối nghiệp mẹ trong tương lai.

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