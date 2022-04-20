Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm'

Hồng Nhung là một trong số những giọng ca được phong danh là diva của làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ mang lại làn gió mới cho các bản nhạc Trịnh từ những năm đầu thập niên 90 và sở hữu cả những ca khúc nhạc trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Dù đã bước qua tuổi 52, Hồng Nhung vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tuổi đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Hồng Nhung ở tuổi 52 khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung cùng phong cách sành điệu. Nữ ca sĩ ghi điểm với làn da mịn màng, căng bóng, không có chút dấu hiệu lão hóa do tuổi tác.