Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm'

Hình ảnh mới đăng tải của Diva Hồng Nhung đã gặp những ý kiến trái chiều vì gương mặt trông quá lạ lẫm.
- Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung
- Sau khi Phi Nhung mất, diva Hồng Nhung xấu hổ về bản thân, nghẹn ngào bộc bạch: 'Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng'
Hồng Nhung là một trong số những giọng ca được phong danh là diva của làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ mang lại làn gió mới cho các bản nhạc Trịnh từ những năm đầu thập niên 90 và sở hữu cả những ca khúc nhạc trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Dù đã bước qua tuổi 52, Hồng Nhung vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tuổi đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung cùng phong cách sành điệu. Nữ ca sĩ ghi điểm với làn da mịn màng, căng bóng, không có chút dấu hiệu lão hóa do tuổi tác.
Tuy nhiên, bức ảnh này nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Cụ thể, dưới phần bình luận bài viết, đa số ý kiến nhận xét gương mặt của nữ Diva trông có nhiều đường nét khác lạ, không còn tự nhiên như những bức ảnh thường thấy.
Một số cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã photoshop ảnh quá đà. Thậm chí, có người còn dùng từ ngữ nặng nề như "phát kinh" để nhận xét. Tuy nhiên, đối diện với các bình luận trái chiều, Hồng Nhung chỉ đáp trả nhẹ nhàng gây bất ngờ. Kể cả khi một cư dân mạng để lại bình luận chê rằng: "Sao ko để nét đẹp tuổi già, thật tiếc", Hồng Nhung hài hước đáp trả: "Vì chưa già... (chỉ là tự nghĩ)".