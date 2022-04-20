Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm'

Hậu trường 20/04/2022 20:04

Hình ảnh mới đăng tải của Diva Hồng Nhung đã gặp những ý kiến trái chiều vì gương mặt trông quá lạ lẫm.

Hồng Nhung là một trong số những giọng ca được phong danh là diva của làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ mang lại làn gió mới cho các bản nhạc Trịnh từ những năm đầu thập niên 90 và sở hữu cả những ca khúc nhạc trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Dù đã bước qua tuổi 52, Hồng Nhung vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tuổi đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 1
Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Hồng Nhung ở tuổi 52 khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung cùng phong cách sành điệu. Nữ ca sĩ ghi điểm với làn da mịn màng, căng bóng, không có chút dấu hiệu lão hóa do tuổi tác.

Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 2
Hình ảnh mới đăng tải của nữ ca sĩ được nhận xét khá lạ lẫm - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bức ảnh này nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Cụ thể, dưới phần bình luận bài viết, đa số ý kiến nhận xét gương mặt của nữ Diva trông có nhiều đường nét khác lạ, không còn tự nhiên như những bức ảnh thường thấy.

Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 3
Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 4
Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 5
Khoe sắc rạng rỡ ở tuổi 52 nhưng Diva Hồng Nhung bị chê 'photoshop quá đà' vì gương mặt hiện rõ '10 phần lạ lẫm' - Ảnh 6
Một số cư dân mạng đã để lại bình luận trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Một số cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã photoshop ảnh quá đà. Thậm chí, có người còn dùng từ ngữ nặng nề như "phát kinh" để nhận xét. Tuy nhiên, đối diện với các bình luận trái chiều, Hồng Nhung chỉ đáp trả nhẹ nhàng gây bất ngờ. Kể cả khi một cư dân mạng để lại bình luận chê rằng: "Sao ko để nét đẹp tuổi già, thật tiếc", Hồng Nhung hài hước đáp trả: "Vì chưa già... (chỉ là tự nghĩ)".

Bị nghi đang mang thai sau thời gian sống ở Pháp cùng bạn trai, Diva Hồng Nhung đã có phản hồi gây chú ý?

Bị nghi đang mang thai sau thời gian sống ở Pháp cùng bạn trai, Diva Hồng Nhung đã có phản hồi gây chú ý?

Từ khi đặt chân tới Việt Nam, bạn trai Gerhard Heusch và nữ diva Hồng Nhung quấn quýt không rời. Cặp đôi đồng hành với nhau ở nhiều sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   diva hồng nhung gương mặt Diva Hồng Nhung khác lạ Hồng Nhung khoe ảnh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?