Bị nghi đang mang thai sau thời gian sống ở Pháp cùng bạn trai, Diva Hồng Nhung đã có phản hồi gây chú ý?

Từ khi đặt chân tới Việt Nam, bạn trai Gerhard Heusch và nữ diva Hồng Nhung quấn quýt không rời. Cặp đôi đồng hành với nhau ở nhiều sự kiện.

Sau hơn 2 năm ly hôn với chồng ngoại quốc, đầu năm 2021, Diva Hồng Nhung bất ngờ công khai hình ảnh hạnh phúc bên người tình mới. Đến giữa năm 2021, nữ ca sĩ đã cùng hai con sang Pháp theo lời mời của bạn trai. Theo dự kiến ban đầu, các con của cô chỉ nghỉ hè tại đây nhưng lịch học online của Tôm và Tép tại Việt Nam kéo dài hơn dự kiến do dịch Covid-19 nên nữ ca sĩ đã quyết định cho các bé nán lại Paris đi học một năm. Nữ diva cảm mến bạn trai kiến trúc sư vì anh có gu thẩm mỹ tinh tế, có thể cùng nữ ca sĩ chia sẻ nhiều sở thích - Ảnh: FBNV Mới đây, trong một bức ảnh chụp cùng hai con gây nhiều chú ý được Diva Hồng Nhung đăng tải trên trang cá nhân với dòng chia sẻ: "Gia đình ở đâu, ở đó là nhà. Cung chúc tân Xuân tới các gia đình bạn bè bốn phương! Bống - Tôm - Tép và Sô Cô La".

Phía dưới phần bình luận, một tài khoản mạng nhận ra điều khác lạ và để lại dòng chia sẻ rằng: "Nhìn như chị Bống đang có bầu nữa. Chúc mừng năm mới chị Bống ạ!". Ngay sau đó, Diva Hồng Nhung liền có phản hồi về thắc mắc này: "Có mà mơ". Có thể thấy, qua chia sẻ này, nữ ca sĩ phủ nhận việc đang mang bầu. Chỉ vì chiếc váy rộng nên trông như vòng 2 của diva Hồng Nhung lớn bất thường. Do chiếc váy rộng nên trông như diva Hồng Nhung lộ vòng hai lớn - Ảnh: FBNV Theo thông tin của Saostar, được biết, bạn trai người Đức của Hồng Nhung tên Gerhard Heusch, làm nghề kiến trúc sư, có văn phòng tại nhiều nước trên thế giới. Diva Hồng Nhung cho biết bạn trai làm công việc sáng tạo nên ở đâu cũng được và các văn phòng kiến trúc sư của anh sẽ làm công đoạn phát triển ý tưởng. Nữ diva cảm mến bạn trai kiến trúc sư vì anh có gu thẩm mỹ tinh tế, có thể cùng nữ ca sĩ chia sẻ nhiều sở thích.

Về phần chồng cũ sau khi ly hôn, Hồng Nhung rất thoải mái cho con gặp gỡ bố nhưng bản thân vẫn giữ khoảng cách với nhau bởi cô không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mới của mình và chồng cũ.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung Ba diva hàng đầu của Vbiz là Thu Minh - Mỹ Linh - Hồng Nhung mới đây đã có màn đối đáp thẳng thắn về việc được cho là “đấu đá ngầm” với nhau mỗi khi đứng chung sân khấu.

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