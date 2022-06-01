Mãn nhãn ngắm không gian sống tại Pháp của diva Hồng Nhung và bạn trai: Khu vườn rộng 6 hecta tràn ngập hương hoa như lạc vào thế giới cổ tích

Biệt thự rộng cùng sân vườn tràn ngập hương hoa là nơi mà Diva Hồng Nhung cùng hai bé Tôm, Tép và bạn trai nghỉ lại trong quãng thời gian ở Pháp.

Hồng Nhung cùng hai con sang Pháp từ giữa năm 2021 theo lời mời của bạn trai kiến trúc sư người Đức. Ban đầu, họ chỉ định nghỉ hè tại đây nhưng lịch học online của Tôm và Tép tại Việt Nam kéo dài hơn dự kiến do dịch Covid-19 nên nữ ca sĩ quyết định cho các bé đi học ở Paris một năm. Còn nữ ca sĩ vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Pháp để vừa làm việc vừa thăm các con và bạn trai. Thông qua những hình ảnh được Hồng Nhung chia sẻ, có thể thấy cuộc sống của chị tại Pháp rất thoải mái. Nữ diva là người rất thích không gian sống gần gũi với thiên nhiên, thế nên khi sang Pháp, chị cùng bạn trai đã thuê biệt thự có sân vườn rộng để thư giãn sau những ngày làm việc.

"Một ngôi nhà xinh anh hoạ sĩ... Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ. Cô gái rất yêu những bông hồng. Đây là ngôi nhà của anh bác sĩ, và anh không hề yêu cô ca sĩ, nhưng đủ quí mến để cho cả nhà cô ca sĩ Bống được đến hưởng vẻ đẹp của triệu bông hồng trong khuôn viên 6 hecta trên núi, và thách thức thính giác với hương thơm mê mẩn của mỗi loài hồng đều khác nhau", Hồng Nhung viết.

Hồng Nhung tận hưởng cuộc sống thư thái trong khu vườn rộng 6 héc-ta. Ảnh: FBNV Hai bé Tôm - Tép đã lớn có thể tự chơi cùng nhau. Ảnh: FBNV Không gian sống "nhìn là mê" của Hồng Nhung và bạn trai người Đức. Ảnh: FBNV Nữ diva cũng thường xuyên cắm hoa tươi để tạo sự lãng mạn, thơ mộng cho không gian sống. Ban ngày, bạn trai làm việc còn các con đi học nên nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian nấu nướng, trang hoàng nhà cửa. Chị thường tự tay chuẩn bị những bữa sáng đậm chất Pháp cho cả nhà với bánh mì, bánh ngọt, cà phê nóng, trái cây... bày cùng nến thơm và hoa tươi để bắt đầu ngày mới. Hồng Nhung tự tay cắm hoa và làm bánh cho cả gia đình. Ảnh: FBNV Từ ngày sang Pháp sống, Hồng Nhung có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ giới nghệ thuật thông qua sự giới thiệu, kết nối của bạn trai. Nữ diva hạnh phúc bên tình yêu mới. Ảnh: FBNV Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Hồng Nhung từng nghĩ không yêu ai. Thế nhưng, sự xuất hiện của Gerhard Heusch theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã khiến Hồng Nhung có thêm dũng khí yêu thêm lần nữa. Mối quan hệ của hai người nảy nở từ năm 2020, được gia đình và bạn bè hết lòng ủng hộ. Hồng Nhung nhiều lần dẫn theo bạn trai đến những buổi tụ họp bạn bè thân thiết, vì sống ở Việt Nam lâu năm nên Gerhard Heusch có hiểu biết nhất định về văn hóa Việt và giới văn nghệ sĩ. Kiến trúc sư Gerhard Heusch có văn phòng tại nhiều nước trên thế giới nhưng từ ngày yêu Hồng Nhung, anh chủ yếu làm việc từ xa để có thời gian ở cạnh gia đình. Hồng Nhung cho biết chị và bạn trai không có dự định kết hôn hay làm đám cưới nhưng cả hai đều nâng niu mối quan hệ này. Một trong những lý do thuyết phục Hồng Nhung “trao đi tin yêu” chính là tình cảm chân thành của Gerhard Heusch dành cho Tôm - Tép của chị. Chưa từng kết hôn nhưng anh có khả năng chăm sóc trẻ em rất khéo. Có bạn trai ở bên, nữ ca sĩ cảm thấy các con được nuôi dưỡng toàn diện hơn.

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