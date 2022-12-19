Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương

Hậu trường 19/12/2022 20:04

Khi đến dự hôn lễ, Khánh Thi cho biết sẽ không nhận quà cưới theo cách này để tránh bị tổn thương.

Những ngày qua, hình ảnh Khánh Thi trong lễ gia tiên và khoảnh khắc làm lễ tại nhà thờ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ai nấy cũng cảm thấy vui mừng vì sau nhiều năm, giờ đây, Khánh Thi cũng đã được diện váy cưới như bao cô gái khác.

Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 1

Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 2
Khoảnh khắc đẹp của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển.

Hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển đang rất tất bật chuẩn bị mọi công tác cho buổi tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào ngày 22/12 sắp tới tại TP.HCM. Hôn lễ của cặp vũ công có sự tham gia của 1.200 khách mời là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. 

Mới đây, trên mạng xã hội, Khánh Thi bất ngờ thông báo một yêu cầu cho các khách mời, bạn bè đến dự tiệc cưới của mình. Khánh Thi chia sẻ: "Ngày xưa em vẫn nói sợ nhất là đám cưới thả phong bì rồi về. Nên khách mời của Thi và Hiển là những người bạn mình trân quý. Xin phép em không nhận quà cưới qua chuyển khoản ạ. Tổn thương em".

Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 3
Khánh Thi thông báo trên mạng xã hội về việc quà cáp của khách mời dành cho vợ chồng cô.

Ngoài yêu cầu này thì trước đó, cặp đôi cũng đưa ra yêu cầu về trang phục như nhiều tiệc cưới của sao Việt khác. Theo đó, khách mời đến dự tiệc cưới của Phan Hiển – Khánh Thi sẽ tuân thủ dresscode là màu trắng hoặc hồng pastel.

Khánh Thi - Phan Hiển quyết định tiến tới hôn nhân sau 13 năm gắn bó, có 2 người con "đủ nếp đủ tẻ". Vào ngày 12/12 vừa qua, 2 kiện tướng dancesport tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng, không gian được trang trí bởi ấn tượng với 15.000 bông hồng và nhiều hoa lá các loại. Tiếp đó vào ngày 17/12, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức lễ cưới ở nhà thờ.

Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 4
Không gian lễ ăn hỏi tựa như vườn cổ tích của Khánh Thi - Phan Hiển.

 Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 5

Cận kề ngày cưới, Khánh Thi bất ngờ yêu cầu khách mời không làm điều này khi đưa quà cưới vì thấy bị tổn thương - Ảnh 6

Mất 13 năm để có được một danh phận và được gia đình chồng công nhận là dâu con trong nhà, Khánh Thi không giấu được xúc động: "Tôi không bao giờ nghĩ tôi và Hiển có thể tổ chức được đám cưới.

Tôi đã từng mong mỏi và cuối cùng không còn hy vọng. Tôi nghĩ vậy đã ổn, bắt đầu bằng lòng, hài lòng với hiện tại. Tôi nghĩ tôi cũng hạnh phúc, có một gia đình, một người đàn ông, vẫn sống trong gia đình chồng.

Bây giờ như yêu lại từ đầu, khi ngồi lên danh sách khách mời cưới cứ nhớ ra được một người là rất hạnh phúc, gửi tin nhắn mời cho ai cũng rất trân trọng. Hiển đặt đồ cưới, nghiên cứu từng cái váy hợp với tôi. Tôi không thể nghĩ điều này thành hiện thực".

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