Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ về món quà cưới giá trị 'khủng' tặng vợ chồng Cường Đô la

Trước sự tò mò suy đoán của cộng đồng mạng, ca sĩ Ngọc Sơn đã tiết lộ về món quà đặc biệt anh gửi tặng vợ chồng "Đại gia phố núi" trong ngày cưới.
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Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức "về chung nhà" vào ngày 28/7 bằng một hôn lễ hoành tráng. Trong ngày trọng đại, vợ chồng "Đại gia phố núi" mời 1.000 quan khách, nhưng trong đó chỉ có 20 gương mặt đến từ showbiz Việt. Tất cả đều là những người bạn thân nhiều năm của cả cô dâu và chú rể như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Duy Mạnh, Ngọc Sơn, Châu Đăng Khoa...
Sau hôn lễ, ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi "trai tài gái sắc", điều khiến dư luận quan tâm không kém là món quà của ca sĩ Ngọc Sơn dành tặng vợ chồng Cường Đô la. Món quà hình chữ nhật được "Ông hoàng nhạc sến" bọc giấy gói màu vàng cẩn thận. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều suy đoán về món quà "bí ẩn" này.
Mới đây, nam ca sĩ đã lên tiếng tiết lộ về phần quà đặc biệt này. Theo đó Ngọc Sơn tặng vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang một khánh vàng. Đặc biệt, để chúc mừng người bạn thân 15 năm, nam ca sĩ còn tự tay gói thật cẩn thận. Phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất lớn mà còn có giá trị tinh thần vô cùng ý nghĩa.