Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ về món quà cưới giá trị 'khủng' tặng vợ chồng Cường Đô la

Trước sự tò mò suy đoán của cộng đồng mạng, ca sĩ Ngọc Sơn đã tiết lộ về món quà đặc biệt anh gửi tặng vợ chồng "Đại gia phố núi" trong ngày cưới.

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức "về chung nhà" vào ngày 28/7 bằng một hôn lễ hoành tráng. Trong ngày trọng đại, vợ chồng "Đại gia phố núi" mời 1.000 quan khách, nhưng trong đó chỉ có 20 gương mặt đến từ showbiz Việt. Tất cả đều là những người bạn thân nhiều năm của cả cô dâu và chú rể như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Duy Mạnh, Ngọc Sơn, Châu Đăng Khoa...

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết thúc tình yêu của mình bằng một đám cưới cổ tích - Ảnh: Internet

Bé Subeo xuất hiện trong hôn lễ của bố - Ảnh: Internet

Sau hôn lễ, ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi "trai tài gái sắc", điều khiến dư luận quan tâm không kém là món quà của ca sĩ Ngọc Sơn dành tặng vợ chồng Cường Đô la. Món quà hình chữ nhật được "Ông hoàng nhạc sến" bọc giấy gói màu vàng cẩn thận. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều suy đoán về món quà "bí ẩn" này.

Sau nhiều ngày suy đoán, cuối cùng dân mạng cũng biết được món quà giọng ca 'Tình cha' tặng Cường Đô la - Ảnh: Internet

Mới đây, nam ca sĩ đã lên tiếng tiết lộ về phần quà đặc biệt này. Theo đó Ngọc Sơn tặng vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang một khánh vàng. Đặc biệt, để chúc mừng người bạn thân 15 năm, nam ca sĩ còn tự tay gói thật cẩn thận. Phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất lớn mà còn có giá trị tinh thần vô cùng ý nghĩa.

Duy Mạnh nói điều bất ngờ về tình yêu 'chồng thấp - vợ cao' giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang Dòng chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh về tình yêu của Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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