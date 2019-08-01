Duy Mạnh nói điều bất ngờ về tình yêu 'chồng thấp - vợ cao' giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang

Dòng chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh về tình yêu của Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tối 28/7 vừa qua, hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Đám cưới được tổ chức hoành tráng lên đến 1.000 khách mời, tuy nhiên chỉ có khoảng 20 gương mặt đến từ làng giải trí Việt. Ca sĩ Duy Mạnh là một trong số ít nghệ sĩ được mời đến chung vui với "đại gia phố núi" trong ngày trọng đại.

Ca sĩ Duy Mạnh diện vest lịch lãm đến chúc mừng hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca Kiếp đỏ đen vừa đăng tải dòng tâm sự viết về sự tương xứng trong tình yêu của vợ chồng Cường Đô la. Anh còn đăng kèm ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nắm tay bà xã xứ Lạng trên sân khấu cùng với lời chúc hạnh phúc.

Nói về sự chênh lệch chiều cao, nam ca sĩ cho rằng chàng doanh nhân họ Nguyễn và vợ rất đẹp đôi - Ảnh: FBNV

Duy Mạnh viết: “Theo quan niệm từ trước đến giờ. Thì một cô gái vóc dáng cao, chân dài xinh đẹp phải đi với một anh người mẫu cao to mới được gọi là đẹp đôi. Nhưng với cá nhân tớ thì một cô gái chân dài sánh đôi với một anh chàng nhỏ bé mới thực sự là đẹp đôi, mới thực sự là trai tài gái sắc. Vì hầu hết những anh chàng nhỏ bé cặp kè sánh đôi với những cô gái chân dài, đều là những người có tài hoặc có rất nhiều tiền và biết chăm sóc phụ nữ.

Tớ, cậu và anh Ba Ngọc Sơn đã từng có những khoảnh khắc và những kỷ niệm tuyệt vời!! Nghĩ mà phì cười! Hehehe! Thôi chúc cậu hạnh phúc nhé!”.

'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn gây chú ý khi mang theo món quà bí mật tặng cô dâu và chú rể trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, đông đảo dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của ca sĩ Duy Mạnh. Mọi người cũng gửi lời chúc mừng vợ chồng “đại gia phố núi”.

Sau đám cưới, lộ ảnh ‘giường chiếu’ ngọt lịm của Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong tuần trăng mật Ít ngày sau khi “về chung nhà”, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang tung trọn bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích, kèm những lời ngôn tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-noi-dieu-bat-ngo-ve-tinh-yeu-chong-thap-vo-cao-giua-cuong-do-la-va-dam-thu-trang-333008.html