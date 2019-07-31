Sau đám cưới, lộ ảnh ‘giường chiếu’ ngọt lịm của Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong tuần trăng mật

Ít ngày sau khi “về chung nhà”, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang tung trọn bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích, kèm những lời ngôn tình.
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Sau 2 năm yêu mặn nồng, tối 28/7 vừa qua, Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức tổ chức đám cưới cổ tích tại TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Sau hôn lễ, vợ chồng “Đại gia phố núi” đã gửi lời cảm ơn mọi người. Đồng thời, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày cưới.
Hiện vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang đi hưởng tuần trăng mật ở một resort đẳng cấp 6 sao tại Việt Nam. Dù vậy, cặp đôi vẫn tranh thủ đăng tải trọn bộ ảnh cưới, khoe khoảnh khắc ngọt ngào nhất kèm loạt câu nói ngôn tình dành cho nhau. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp đôi tình tứ trên giường khiến người hâm mộ phấn khích.
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