Sau đám cưới, lộ ảnh ‘giường chiếu’ ngọt lịm của Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong tuần trăng mật

Sau 2 năm yêu mặn nồng, tối 28/7 vừa qua, Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức tổ chức đám cưới cổ tích tại TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang tối 28/7 - Ảnh: FBNV

Sau hôn lễ, vợ chồng “Đại gia phố núi” đã gửi lời cảm ơn mọi người. Đồng thời, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày cưới.