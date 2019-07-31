Sau đám cưới, lộ ảnh ‘giường chiếu’ ngọt lịm của Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong tuần trăng mật

Hậu trường 31/07/2019 15:01

Ít ngày sau khi “về chung nhà”, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang tung trọn bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích, kèm những lời ngôn tình.

Sau 2 năm yêu mặn nồng, tối 28/7 vừa qua, Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức tổ chức đám cưới cổ tích tại TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

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Khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang tối 28/7 - Ảnh: FBNV

Sau hôn lễ, vợ chồng “Đại gia phố núi” đã gửi lời cảm ơn mọi người. Đồng thời, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày cưới.

Hiện vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang đi hưởng tuần trăng mật ở một resort đẳng cấp 6 sao tại Việt Nam. Dù vậy, cặp đôi vẫn tranh thủ đăng tải trọn bộ ảnh cưới, khoe khoảnh khắc ngọt ngào nhất kèm loạt câu nói ngôn tình dành cho nhau. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp đôi tình tứ trên giường khiến người hâm mộ phấn khích.

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Dân tình 'phát sốt' với bộ ảnh thân mật của vợ chồng 'Đại gia phố núi' trên giường - Ảnh: FBNV

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Hình ảnh ngọt ngào này được đôi vợ chồng son ghi lại trong tuần trăng mật - Ảnh: FBNV

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Cặp đôi dành cho nhau những câu nói đậm chất ngôn tình - Ảnh: FBNV

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Được biết, nơi Cường Đô la và vợ hưởng tuần trăng mật là resort xa xỉ, có giá trên dưới 100 triệu/đêm - Ảnh: FBNV
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Đàm Thu Trang là bến đỗ cuối cùng của Cường Đô la - Ảnh: FBNV

Sau hàng loạt mối tình ồn ào với nhiều mỹ nhân trong showbiz, cuối cùng chàng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã tìm được một nửa phù hợp nhất với mình. Đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng son. 

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Từ khóa:   Cường Đô la Vợ Cường Đô la

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