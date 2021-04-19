Ca sĩ Ngọc Ánh khoe nhẫn vàng chạm rồng 'khủng': 'Tôi là nghệ sĩ đầu tiên đeo 10 nhẫn vàng, có cái gắn kim cương'

Nữ ca sĩ Ngọc Ánh đeo nhẫn cả mười ngón tay và tự tin khẳng định: "Tôi là nghệ sĩ đầu tiên đeo 10 chiếc nhẫn trên 10 ngón tay, tất cả bằng vàng, có cái gắn kim cương".
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Trong số các giọng ca thập niên 1980, Ngọc Ánh nổi lên như một hiện tượng lạ ở TP.HCM. Cô được mệnh danh là "người đẹp có tiếng hát rực lửa". Cái tên Ngọc Ánh thậm chí còn được xem là "giọng ca đinh" của rất nhiều trung tâm Băng đĩa nhạc đình đám thời đó như Bến Thành, Thất Sơn, Sài Gòn Audio, Hãng phim Trẻ, Phương Nam Film...
Mới đây, nữ ca sĩ vừa "gây sốt" cộng đồng mạng vì màn "khoe của" "cực khủng" vì độ xa hoa đến ngỡ ngàng. Cụ thể cô viết: "Chiếc vòng vàng chạm rồng huyền thoại đặt làm từ năm 1991, đã 30 năm rồi. Chiếc nhẫn đầu rồng cũng ngót nghét đủ tuổi vô lớp 1".
Số trang sức này là những món đồ đắt giá không chỉ vì giá trị vật chất mà còn mang cả giá trị tinh thần nên ca sĩ Ngọc Ánh rất trân trọng và không đem bán.
Đây không phải là lần đầu tiên công chúng biết đến độ "xa xỉ" của ca sĩ Ngọc Ánh. Cô là một trong những ca sĩ đầu tiên ở Sài Gòn có máy nhắn tin và điện thoại bàn trong những thập niên đầu mà những thiết bị này mới xuất hiện tại Việt Nam. Vì lịch trình chạy show dày đặc nên nữ ca sĩ thu được nhiều khoản cát-xê khổng lồ. Do đó mà cuộc sống của cô cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự giàu sang. Cô từng gây chấn động vì là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam sở hữu điện thoại di động, chiếc Ericson nhỏ xíu thời đó được mua với giá 3 cây vàng. Vì quá đắt show nên có nhiều lời đồn thổi rằng trong nhà Ngọc Ánh không có cả chỗ chứa tiền. Chính vì thế cô quyết định mua vàng để tích trữ. Mỗi lần Ngọc Ánh ra cửa hàng bán vàng, số lượng cũng nhiều đến độ dài như ngón tay.
Ngọc Ánh từng chia sẻ:
"Tôi luôn gây ấn tượng cho người khác bằng thời trang và phụ kiện trên người. Năm 1988, đi diễn ở Bulgari, tôi bấm một lần 5 lỗ trên tai. Một bên 2 lỗ, một bên 3 lỗ. Về Việt Nam, tôi đặt 5 đôi bông tai bằng vàng. 5 lỗ tai đeo 10 bông.
Tôi cũng là nghệ sĩ đầu tiên đeo 10 chiếc nhẫn trên 10 ngón tay và tất cả cũng đều bằng vàng, có cái gắn kim cương nữa. Chỉ khi hát nhạc dân ca, tôi mới gỡ bớt nhẫn ra. Còn hát nhạc rock, nhạc sôi động, tôi đeo cả 10 ngón tay.
Mỗi lần tôi ra đường, khán giả cứ trầm trồ khen, còn con nít thì chạy theo vì tò mò. Lý do là vì thời đó, nhẫn vàng, khoen vàng, hoa tai vàng... tất cả phải đặt chứ không bán sẵn như bây giờ.
Tôi còn có chiếc vòng vàng rất to đeo ở cổ tay, chỉ riêng tiền công làm chiếc vòng đó đã là 3 chỉ vàng. Chiếc vòng vàng đó đã trở thành huyền thoại, biểu tượng của Ngọc Ánh. Gần 20 năm sau, tôi phải đem ra tiệm, để thợ lấy kiềm cắt thì mới gỡ ra được khỏi tay".