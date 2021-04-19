Ca sĩ Ngọc Ánh khoe nhẫn vàng chạm rồng 'khủng': 'Tôi là nghệ sĩ đầu tiên đeo 10 nhẫn vàng, có cái gắn kim cương'

Ngọc Ánh từng chia sẻ:

"Tôi luôn gây ấn tượng cho người khác bằng thời trang và phụ kiện trên người. Năm 1988, đi diễn ở Bulgari, tôi bấm một lần 5 lỗ trên tai. Một bên 2 lỗ, một bên 3 lỗ. Về Việt Nam, tôi đặt 5 đôi bông tai bằng vàng. 5 lỗ tai đeo 10 bông.

Tôi cũng là nghệ sĩ đầu tiên đeo 10 chiếc nhẫn trên 10 ngón tay và tất cả cũng đều bằng vàng, có cái gắn kim cương nữa. Chỉ khi hát nhạc dân ca, tôi mới gỡ bớt nhẫn ra. Còn hát nhạc rock, nhạc sôi động, tôi đeo cả 10 ngón tay.

Mỗi lần tôi ra đường, khán giả cứ trầm trồ khen, còn con nít thì chạy theo vì tò mò. Lý do là vì thời đó, nhẫn vàng, khoen vàng, hoa tai vàng... tất cả phải đặt chứ không bán sẵn như bây giờ.

Tôi còn có chiếc vòng vàng rất to đeo ở cổ tay, chỉ riêng tiền công làm chiếc vòng đó đã là 3 chỉ vàng. Chiếc vòng vàng đó đã trở thành huyền thoại, biểu tượng của Ngọc Ánh. Gần 20 năm sau, tôi phải đem ra tiệm, để thợ lấy kiềm cắt thì mới gỡ ra được khỏi tay".