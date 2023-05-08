Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William

Hậu trường 08/05/2023 20:40

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc trò chuyện cùng với Hoàng tử William khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái: 'Xin trân trọng chúc mừng Lễ đăng quang Vua Charles Vương quốc Anh, bằng kỷ niệm cà phê vỉa hè Hà Nội với Hoàng tử William ngày ấy!'. Dòng trạng thái trên của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 1
Ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái
Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 2
Ca sĩ Hồng Nhung vui vẻ, cười tít mắt khi cùng trò chuyện với Hoàng tử Anh
Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 3
Hoàng tử William nói chuyện vui vẻ với Hồng Nhung
Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 4
Hoàng tử William ăn mặc giản dị nhưng không kém phần lịch sự.

Phía dưới dòng trạng thái của nữ ca sĩ, cộng đồng mạng không quên để lại những bình luận bày tỏ sự thích và hâm hộ khi nữ ca sĩ cùng trò chuyện với Hoàng tử William.

Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 5
Cộng đồng mạng không quên để lại những bình luận

Được biết, cách đây không lâu, thông tin Hoàng tử William tới thăm Việt Nam đã khiến nhiều người yêu mến Hoàng gia Anh vô cùng vui mừng và thích thú. Theo đúng kế hoạch, vào ngày hôm nay (16/11), Hoàng tử William đã tới Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày của mình tại dải đất hình chữ S.

Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 6
 Hoàng tử William xuất hiện trên đường phố Hà Nội khiến người dân vô cùng thích thú

Hoàng tử William ăn mặc khá giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Hoàng tử vui vẻ rảo bước trên đường phố trước sự tò mò, thích thú của người dân. Được biết, Hoàng tử William đã có mặt tại nhà thuốc số 56 Lãn Ông và có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Bảng, chủ hiệu thuốc về các sản phẩm Đông y.

Sau đó, Hoàng tử Anh William di chuyển đến quán Aha Cafe trên phố Thuốc Bắc, Hà Nội để gặp các chuyên gia y học cổ truyền, người nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ.

Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 7
Hoàng tử William ghé thăm quá cafe trên Hàng Mã để gặp các chuyên gia y học cổ truyền, người nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ

Trước đó, chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Hoàng tử Anh William đã thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới. Trong 2 ngày lưu lại tại Hà Nội, Hoàng tử William đã tham gia một loạt các hoạt động và có các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam.

Ca sĩ Hồng Nhung cười tít mắt, hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trò chuyện cùng Hoàng tử William - Ảnh 8
Trước đó, Hoàng tử William cũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng chính phủ, mở đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài hai ngày
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"Tôi cũng học được ở các chị rất nhiều nhưng có một điều học mãi không được, đó là các chị nấu ăn rất ngon vì thế trưa hôm nào tôi cũng đến ăn trực để biết thế nào là đồ Việt Nam, đồ Huế thuần túy", Hồng Nhung nói.

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