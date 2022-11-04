'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga hiếm hoi trải lòng về cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân

Hậu trường 04/11/2022 14:08

Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Nga đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn với người mẫu Doãn Tuấn.

Chuyện tình của nữ diễn viên Quỳnh Nga và người mẫu Doãn Tuấn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối sau khi cả hai tuyên bố chính thức ly hôn.

Nữ diễn viên từng nhận xét bạn trai không phải người đàn ông quá hoàn hảo, thậm chí có nhiều tật xấu nhưng lại có một sức hút đặc biệt. Về phía Doãn Tuấn, anh luôn thể hiện sự thương yêu sâu đậm với Quỳnh Nga cả khi xuất hiện trước đám đông và đời thường. Sau khi kết hôn, Quỳnh Nga hạn chế hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm còn Doãn Tuấn chuyên tâm vào công việc kinh doanh.

Tưởng chừng đã có một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi. Tiết lộ lý do tan vỡ, cô cho biết cả hai từng rất hợp nhau nhưng theo thời gian, cả hai xảy ra những bất đồng không thể giải quyết.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga hiếm hoi trải lòng về cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 1
Quỳnh Nga và Doãn Tuấn trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, theo thông tin từ báo Thanh niên, Quỳnh Nga hiện đang bận rộn với công việc kinh doanh và tham gia các dự án nghệ thuật sau ly hôn. Diễn viên 8X cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và yêu thương bản thân hơn.

Quỳnh Nga cho rằng phụ nữ kể cả khi không gặp sóng gió trong hôn nhân cũng nên học cách yêu thương mình, bởi chính điều đó sẽ giúp người xung quanh trân trọng họ hơn. Đồng thời, cô quan niệm chỉ khi yêu thương chính mình thì mới biết cách yêu thương người khác.

Quỳnh Nga bộc bạch: “Tôi mong rằng các cô gái đang lãng quên mình thì hãy nhớ rằng cuộc đời này chỉ sống được một lần. Nếu chúng ta đặt mình vào quên lãng thì một ngày nào đó, người bên cạnh cũng sẽ quên lãng chúng ta. Hãy nhớ rằng phụ nữ là để nâng niu, trân trọng”.

 

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga hiếm hoi trải lòng về cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 2
Quỳnh Nga luôn mong muốn tìm được một người có thể đồng cảm với mình trong cuộc sống, sẵn sàng mở lòng với người cùng nghề - Ảnh: FBNV

Dù trải qua một lần đổ vỡ song Quỳnh Nga không sợ yêu. Người đẹp mong muốn tìm được một người có thể đồng cảm với mình trong cuộc sống. Nữ diễn viên trải lòng: “Tôi không tìm một chàng hoàng tử hay người nào đó quá cao sang, vĩ đại. Tôi cần một người đàn ông ở bên cạnh. Người đó có thể chia sẻ được buồn vui, nỗi niềm trong cuộc sống với tôi. Tôi không ngại yêu người trong nghề. Dù trong hay ngoài nghề thì điều quan trọng nhất là người đó sẽ đi với mình trên con đường mà cả hai đã chọn”.

Bên cạnh đó, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga cũng khẳng định rằng tin đồn tình cảm giữa cô và nam diễn viên Việt Nam hoàn là những thông tin thất thiệt. Về cuộc sống đời tư, người đẹp nói khi nào có người yêu, cô sẽ công khai với khán giả.

“Tôi là người độc thân và nếu tôi tìm hiểu ai đó cũng là người độc thân thì chưa bao giờ sai trái cả. Nếu có quen ai và đó là niềm vui thì tôi sẽ công khai với mọi người. Còn hiện tại, tôi đang tập trung vào công việc, xây dựng nó tốt hơn. Sang năm, nếu có kịch bản phim hay thì tôi sẽ nhận lời tham gia”, Quỳnh Nga tiết lộ.

Từ khóa:   Quỳnh Nga diễn viên Quỳnh Nga sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh