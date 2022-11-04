'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga hiếm hoi trải lòng về cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân

Nữ diễn viên từng nhận xét bạn trai không phải người đàn ông quá hoàn hảo, thậm chí có nhiều tật xấu nhưng lại có một sức hút đặc biệt. Về phía Doãn Tuấn, anh luôn thể hiện sự thương yêu sâu đậm với Quỳnh Nga cả khi xuất hiện trước đám đông và đời thường. Sau khi kết hôn, Quỳnh Nga hạn chế hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm còn Doãn Tuấn chuyên tâm vào công việc kinh doanh.

Chuyện tình của nữ diễn viên Quỳnh Nga và người mẫu Doãn Tuấn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối sau khi cả hai tuyên bố chính thức ly hôn.

Mới đây, theo thông tin từ báo Thanh niên, Quỳnh Nga hiện đang bận rộn với công việc kinh doanh và tham gia các dự án nghệ thuật sau ly hôn. Diễn viên 8X cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và yêu thương bản thân hơn.

Tưởng chừng đã có một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi. Tiết lộ lý do tan vỡ, cô cho biết cả hai từng rất hợp nhau nhưng theo thời gian, cả hai xảy ra những bất đồng không thể giải quyết.

Quỳnh Nga cho rằng phụ nữ kể cả khi không gặp sóng gió trong hôn nhân cũng nên học cách yêu thương mình, bởi chính điều đó sẽ giúp người xung quanh trân trọng họ hơn. Đồng thời, cô quan niệm chỉ khi yêu thương chính mình thì mới biết cách yêu thương người khác.

Quỳnh Nga bộc bạch: “Tôi mong rằng các cô gái đang lãng quên mình thì hãy nhớ rằng cuộc đời này chỉ sống được một lần. Nếu chúng ta đặt mình vào quên lãng thì một ngày nào đó, người bên cạnh cũng sẽ quên lãng chúng ta. Hãy nhớ rằng phụ nữ là để nâng niu, trân trọng”.

Quỳnh Nga luôn mong muốn tìm được một người có thể đồng cảm với mình trong cuộc sống, sẵn sàng mở lòng với người cùng nghề - Ảnh: FBNV

Dù trải qua một lần đổ vỡ song Quỳnh Nga không sợ yêu. Người đẹp mong muốn tìm được một người có thể đồng cảm với mình trong cuộc sống. Nữ diễn viên trải lòng: “Tôi không tìm một chàng hoàng tử hay người nào đó quá cao sang, vĩ đại. Tôi cần một người đàn ông ở bên cạnh. Người đó có thể chia sẻ được buồn vui, nỗi niềm trong cuộc sống với tôi. Tôi không ngại yêu người trong nghề. Dù trong hay ngoài nghề thì điều quan trọng nhất là người đó sẽ đi với mình trên con đường mà cả hai đã chọn”.

Bên cạnh đó, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga cũng khẳng định rằng tin đồn tình cảm giữa cô và nam diễn viên Việt Nam hoàn là những thông tin thất thiệt. Về cuộc sống đời tư, người đẹp nói khi nào có người yêu, cô sẽ công khai với khán giả.

“Tôi là người độc thân và nếu tôi tìm hiểu ai đó cũng là người độc thân thì chưa bao giờ sai trái cả. Nếu có quen ai và đó là niềm vui thì tôi sẽ công khai với mọi người. Còn hiện tại, tôi đang tập trung vào công việc, xây dựng nó tốt hơn. Sang năm, nếu có kịch bản phim hay thì tôi sẽ nhận lời tham gia”, Quỳnh Nga tiết lộ.