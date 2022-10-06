Liên tục bị ghép đôi với diễn viên Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng: 'Đối với một người nhiều rắc rối như anh ấy tôi hơi sợ'

Hậu trường 06/10/2022 11:23

Mới đây nữ diễn viên Quỳnh Nga đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với nam diễn viên Việt Anh.

Nhắc về các cặp đôi đóng cặp với nhau ăn ý nhất trong ''vũ trụ điện ảnh VTV'' hẳn trong suy nghĩ của nhiều người đó sẽ là cặp đôi Hồng Đăng và Hồng Diễm. Tuy nhiên, trong khoảng 1,2 năm trở lại đây có một cặp khác cũng được nhiều fan hâm mộ dành sự quan tâm không kém đó chính là Việt Anh - Quỳnh Nga

Liên tục bị ghép đôi với diễn viên Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng: 'Đối với một người nhiều rắc rối như anh ấy tôi hơi sợ' - Ảnh 1
Quỳnh Nga và Việt Anh là cặp đôi được đông đảo người hâm mộ ''đẩy thuyền'' đến với nhau trong vài năm trở lại đây vì quá đẹp đôi - Ảnh: Internet 

Không chỉ phối hợp xuất sắc với nhau trên phim ảnh, ngoài đời cả 2 thường có những hành động thân mật với đối phướng khiến dân tình nhiệt liệt ủng hộ đến với nhau. Bằng chứng là có rất nhiều lần cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch hay đi chơi cùng nhau nhưng chưa lần nào một trong hai người lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. 

Mới đây ''cá sấu chúa'' Quỳnh Nga đã có những chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai. Ngoài ra nữ diễn viên không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện xoay quanh Việt Anh.

Liên tục bị ghép đôi với diễn viên Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng: 'Đối với một người nhiều rắc rối như anh ấy tôi hơi sợ' - Ảnh 2
Nữ diễn viên tiết lộ Việt Anh là người vừa có nhiều ưu điểm lẫn khuyết điểm - Ảnh: Internet 

Khi Quỳnh Nga nhận được câu hỏi đàn anh có giống hình mẫu người yêu lý tưởng cô hướng đến, người đẹp khéo léo cho rằng Việt Anh là một người rất khó để có thể tiếp cận và bản thân cô vẫn thể hoàn toàn hiểu hết về anh: "Có vẻ anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm, mà một người như vậy không được gọi là lý tưởng cho lắm, nó sẽ bị rắc rối. Mà tôi thì không thích rắc rối". "Cá sấu chúa" khẳng định nếu trong tương lai tìm được đối tượng phù hợp chắc chắn cô sẽ yêu hết mình. "Còn đối với một người nhiều rắc rối như Việt Anh tôi hơi sợ", người đẹp nói thêm.

Liên tục bị ghép đôi với diễn viên Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng: 'Đối với một người nhiều rắc rối như anh ấy tôi hơi sợ' - Ảnh 3
Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp có nhiều hành động thân mật với nhau - Ảnh: Internet 

Trả lời cho câu hỏi về việc tại sao cả 2 luôn xuất hiện với nhau tại các sự kiện, nữ diễn viên cho biết: "Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với khán giả. Ví dụ như hôm tham dự Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2022, Ban tổ chức mời tôi và Việt Anh cùng trao một giải thưởng. Vì vậy Ban tổ chức đã sắp xếp để hai người cùng đi thảm đỏ hoặc trao giải. Thế là mọi người lại thắc mắc: "Ủa tại sao hai người này cứ đi với nhau vậy". 

"Hai anh em làm việc khá hợp, so với từ trước đến giờ anh Việt Anh là một bạn diễn ăn ý. Vì anh ấy có cái khả năng diễn xuất giúp bạn diễn rất nhiều. Khi đóng chung với anh ấy tôi cảm thấy học hỏi được nhiều. Còn chuyện tình cảm tôi xin phép không đề cập đến, vì khi mọi người đẩy thuyền khiến tôi bị suy nghĩ chứ thật ra không có gì đâu", nữ diễn viên khéo léo phủ nhận tin đồn hẹn hò với Việt Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp tâm sự cô và đàn anh đều có công việc và lịch trình riêng. 

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường

Sự nghiệp đầy rẫy những vinh quang nhưng Việt Anh lại khá lận đận trong chuyện tình duyên của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Nga Quỳnh Nga - Việt Anh Việt Anh sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 53 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh