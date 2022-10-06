Liên tục bị ghép đôi với diễn viên Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ lên tiếng: 'Đối với một người nhiều rắc rối như anh ấy tôi hơi sợ'

Mới đây nữ diễn viên Quỳnh Nga đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với nam diễn viên Việt Anh.

Nhắc về các cặp đôi đóng cặp với nhau ăn ý nhất trong ''vũ trụ điện ảnh VTV'' hẳn trong suy nghĩ của nhiều người đó sẽ là cặp đôi Hồng Đăng và Hồng Diễm. Tuy nhiên, trong khoảng 1,2 năm trở lại đây có một cặp khác cũng được nhiều fan hâm mộ dành sự quan tâm không kém đó chính là Việt Anh - Quỳnh Nga. Quỳnh Nga và Việt Anh là cặp đôi được đông đảo người hâm mộ ''đẩy thuyền'' đến với nhau trong vài năm trở lại đây vì quá đẹp đôi - Ảnh: Internet Không chỉ phối hợp xuất sắc với nhau trên phim ảnh, ngoài đời cả 2 thường có những hành động thân mật với đối phướng khiến dân tình nhiệt liệt ủng hộ đến với nhau. Bằng chứng là có rất nhiều lần cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch hay đi chơi cùng nhau nhưng chưa lần nào một trong hai người lên tiếng xác nhận mối quan hệ này.

Mới đây ''cá sấu chúa'' Quỳnh Nga đã có những chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai. Ngoài ra nữ diễn viên không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện xoay quanh Việt Anh. Nữ diễn viên tiết lộ Việt Anh là người vừa có nhiều ưu điểm lẫn khuyết điểm - Ảnh: Internet Khi Quỳnh Nga nhận được câu hỏi đàn anh có giống hình mẫu người yêu lý tưởng cô hướng đến, người đẹp khéo léo cho rằng Việt Anh là một người rất khó để có thể tiếp cận và bản thân cô vẫn thể hoàn toàn hiểu hết về anh: "Có vẻ anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm, mà một người như vậy không được gọi là lý tưởng cho lắm, nó sẽ bị rắc rối. Mà tôi thì không thích rắc rối". "Cá sấu chúa" khẳng định nếu trong tương lai tìm được đối tượng phù hợp chắc chắn cô sẽ yêu hết mình. "Còn đối với một người nhiều rắc rối như Việt Anh tôi hơi sợ", người đẹp nói thêm.

Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp có nhiều hành động thân mật với nhau - Ảnh: Internet Trả lời cho câu hỏi về việc tại sao cả 2 luôn xuất hiện với nhau tại các sự kiện, nữ diễn viên cho biết: "Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với khán giả. Ví dụ như hôm tham dự Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2022, Ban tổ chức mời tôi và Việt Anh cùng trao một giải thưởng. Vì vậy Ban tổ chức đã sắp xếp để hai người cùng đi thảm đỏ hoặc trao giải. Thế là mọi người lại thắc mắc: "Ủa tại sao hai người này cứ đi với nhau vậy". "Hai anh em làm việc khá hợp, so với từ trước đến giờ anh Việt Anh là một bạn diễn ăn ý. Vì anh ấy có cái khả năng diễn xuất giúp bạn diễn rất nhiều. Khi đóng chung với anh ấy tôi cảm thấy học hỏi được nhiều. Còn chuyện tình cảm tôi xin phép không đề cập đến, vì khi mọi người đẩy thuyền khiến tôi bị suy nghĩ chứ thật ra không có gì đâu", nữ diễn viên khéo léo phủ nhận tin đồn hẹn hò với Việt Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp tâm sự cô và đàn anh đều có công việc và lịch trình riêng.

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