Vợ cũ Việt Anh nói lời yêu thương tới 'người đặc biệt', sau 3 năm ly hôn 'con tim đã vui trở lại'?

Hậu trường 04/10/2022 13:26

Hương Trần - vợ cũ Việt Anh úp mở trên trang cá nhân về một "người đặc biệt", nhiều người cho rằng "bà mẹ một con" đã tìm được hạnh phúc mới.

Mới đây, vợ cũ Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mới và chú thích: "Ngày đặc biệt, của 1 người rất đặc biệt! I Love you so much!". Không những vậy, cô còn chia sẻ hình ảnh chiếc bánh sinh nhật với lời chúc mừng: "Happy birthday my darling". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật anh yêu).

Bên dưới loạt ảnh của Hương Trần, bạn bè, người thân của cô thích thú bình luận: "Và con tim đã vui trở lại", "Gửi lời chúc đặc biệt tới người yêu của người đặc biệt lời chúc đặc biệt", "Cho chị gửi lời chúc đến cậu nhé. Bảo cậu tuổi mới ít về thôi để cô về nha"...

Vợ cũ Việt Anh nói lời yêu thương tới 'người đặc biệt', sau 3 năm ly hôn 'con tim đã vui trở lại'? - Ảnh 1
Vợ cũ Việt Anh nói lời yêu thương tới 'người đặc biệt', sau 3 năm ly hôn 'con tim đã vui trở lại'? - Ảnh 2
Vợ cũ Việt Anh đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Ảnh: Chụp màn hình

Vì loạt chi tiết trên, nhiều người không khỏi hoài nghi rằng phải chăng vợ cũ Việt Anh đã có bạn trai mới sau 3 năm ly hôn?  Hiện tại Hương Trần vẫn chưa lên tiếng về tin đồn trên. 

Vợ cũ Việt Anh nói lời yêu thương tới 'người đặc biệt', sau 3 năm ly hôn 'con tim đã vui trở lại'? - Ảnh 3
Việt Anh và Hương Trần có chung một bé trai trước khi quyết định "đường ai nấy đi". Ảnh: FBNV

Hương Trần là người vợ thứ 2 của Việt Anh. Cả hai có với nhau một bé trai vô cùng kháu khỉnh, hiện cậu bé đã 5 tuổi. Sau 7 năm chung sống, tháng 6/2019, cặp đôi thông báo ly hôn với nhiều ồn ào, mâu thuẫn. 

Đến đầu năm 2020, Việt Anh cho biết đã bình thường hóa mối quan hệ với vợ cũ. Hiện, anh và Hương Trần là những người bạn tốt và cùng nhau chăm sóc con trai. Nam diễn viên chia sẻ anh học cách hòa hợp với vợ cũ để không làm ảnh hưởng đến con. Trên mạng xã hội, cả hai còn thường xuyên tương tác, trêu đùa nhau.

Hậu ly hôn, nam diễn viên dành cho vợ cũ nhiều lời hay ý đẹp, mong cô sớm tìm được hạnh phúc mới: "Và giờ, tôi chỉ có một ước ao duy nhất là cô ấy sẽ tìm được người chồng thực sự là một nửa của cô ấy, và bé Đậu Đậu sẽ sớm có em. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cô ấy và cả tôi".

Tuy nhiên, Việt Anh cũng từng khẳng định mình và vợ cũ hoàn toàn không có ý định quay lại với nhau, chỉ muốn cùng được ở bên chăm sóc con trai. Bởi vậy, cả 2 giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để hỗ trợ đối phương trong cuộc sống, không oán trách gì nhau.

Vợ cũ Việt Anh nói lời yêu thương tới 'người đặc biệt', sau 3 năm ly hôn 'con tim đã vui trở lại'? - Ảnh 4
Dù đã ly hôn nhưng Việt Anh và vợ cũ vẫn thường xuyên tương tác để cùng nhau chăm sóc con trai. Ảnh: FBNV

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt diễn viên đình đám đất Bắc khi ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình nổi tiếng: Chạy án, Người phán xử, Sinh tử,…

Nam diễn viên kết hôn với vợ đầu Thùy Linh năm 2007, có một cô con gái đầu lòng nhưng hai người chia tay sau vài năm chung sống. Năm 2013, anh tái hôn với Hương Trần nhưng cuộc sống vợ chồng có nhiều vấn đề và họ quyết định chia tay. Thời gian qua, Việt Anh dính tin đồn đang có quan hệ tình cảm với diễn viên Quỳnh Nga, tuy nhiên cả hai không lên tiếng trước nghi vấn yêu đương.

 

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